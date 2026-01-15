El programa del Gobierno de México busca que más jóvenes se inserten en el mundo laboral. Jóvenes Construyendo el Futuro 2026.

El Gobierno de México anunció cambios clave en el proceso de registro de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de facilitar el acceso de más jóvenes al programa. Las nuevas reglas aplican para personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan.

De acuerdo con el comunicado oficial de Programas para el Bienestar, la actualización en Jóvenes Construyendo el Futuro busca que las y los aspirantes puedan incorporarse con mayor rapidez a los centros de trabajo. El programa mantiene su enfoque en la formación laboral y en la inserción al mercado de empleo formal.

El Gobierno de México destacaron que el registro permanecerá abierto durante todo el año, aunque los periodos de vinculación con empresas y talleres se habilitan de forma periódica, siendo febrero el siguiente mes confirmado.

Así es el nuevo proceso de registro en Jóvenes Construyendo el Futuro

“El registro inicia en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx”, donde las y los jóvenes deben ingresar a la sección “Registro de aprendiz” y proporcionar su información básica, señala el comunicado del programa.

Una de las principales novedades en Jóvenes Construyendo el Futuro es que ahora “la plataforma permite indicar el domicilio directamente en el mapa”, lo que agiliza la validación. Posteriormente, se debe subir una fotografía, descargar la carta compromiso y finalizar el trámite.

Apoyo económico, seguro y capacitación garantizada

Durante los 12 meses de capacitación, cada aprendiz recibe “un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo”, que para 2026 es de 9 mil 583 pesos, además de seguro médico del IMSS por enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo.

El programa también establece que “las y los tutores evalúan mensualmente el desempeño de sus aprendices y viceversa”. La capacitación se realiza entre 5 y 8 horas diarias, cinco días a la semana, con materiales incluidos y sin costo.

Pasos para registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro:

Ingresa a la página oficial y selecciona “Registro de aprendiz” Completa tu información y confirma tus datos Coloca tu domicilio directamente en el mapa Sube tu fotografía, descarga la carta compromiso y finaliza el registro

Al concluir el programa, cada joven recibe “un documento que acredita las habilidades adquiridas” y, si el centro de trabajo lo decide, puede ser contratado. Jóvenes Construyendo el Futuro reafirma así el compromiso del Gobierno de México con el derecho de las juventudes a trabajar y desarrollarse con dignidad.