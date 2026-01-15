La familia dirige uno de los imperios comerciales más importantes del territorio mexicano.

En el ámbito empresarial mexicano hay apellidos que suelen asociarse de inmediato con poder económico y grandes imperios, como Slim, Larrea o Salinas Pliego.

No obstante, también existe una familia que, lejos del protagonismo mediático, construyó una de las fortunas más relevantes de la región con un perfil mucho más reservado.

Se trata del grupo propietario de una de las cadenas de tiendas departamentales con mayor presencia en todo el país. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el patrimonio acumulado por esta familia los posiciona entre los más acaudalados de América Latina, y dentro del círculo más exclusivo del empresariado.

Quiénes son los dueños de Coppel y por qué están entre las familias más ricas de México

Aunque su nombre no suele ocupar los titulares internacionales, la familia Coppel se consolidó como una de las más ricas de México. El grupo está integrado por los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín , cuyo patrimonio conjunto alcanza los 43.200 millones de dólares.

Si se considera la fortuna familiar como un todo, y no de manera individual, su peso económico compite de forma directa con los mayores capitales de América Latina.

El crecimiento sostenido del grupo se explica por un modelo de negocios enfocado en el crédito al consumo y el comercio minorista, una estrategia que convirtió a Coppel en una marca emblemática del retail mexicano.

Cuánto dinero tiene cada hermano

Una de las particularidades de la familia Coppel es la distribución de su patrimonio: cada uno de los cinco hermanos cuenta con una fortuna estimada en 7.200 millones de dólares . Aunque el capital está repartido de manera individual, el control del grupo se mantiene sólido y centralizado, lo que les permite competir en peso económico con los mayores empresarios de la región.

La riqueza familiar tiene su origen en Grupo Coppel, una empresa nacida en Sinaloa que logró una fuerte penetración en los sectores medio y popular de México. Con más de 1.700 tiendas en el país, el grupo expandió su modelo más allá del retail hacia el sector financiero, con BanCoppel como uno de los principales emisores de tarjetas de crédito y Afore Coppel entre las administradoras de fondos para el retiro más grandes.

Actualmente, el liderazgo recae en Agustín Coppel Luken, quien continúa la visión empresarial iniciada por su padre, Enrique Coppel Tamayo.