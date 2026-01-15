La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dado a conocer a todos los padres y madres de Ciudad de México (CDMX) la apertura de la convocatoria para preinscribir a sus hijos al ciclo lectivo 2026-2027.

En este sentido, estableció un período de inscripción al que deberán atender ya que se han asignado determinadas fechas en función de la letra inicial con la que comience el primer apellido del estudiante. ¿Pueden perder su lugar este año?

¿Quiénes deben preinscribir a sus alumnos?

El llamado que realizaron las autoridades de Ciudad de México a madres, padres y tutores aplica para quienes tengan un hijo o una hija próximos a ingresar a los siguientes niveles:

Educación especial.

Preescolar.

Primero de primaria.

Primero de secundaria, en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX).

Conoce todas las fechas habilitadas para la preinscripción escolar al ciclo lectivo 2025-2026. (Foto: Archivo).

Cabe destacar que este proceso se realiza en línea, a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

¿Cuál es el calendario de preinscripción para el ciclo 2026-2027?

De acuerdo a los precisado por el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, el esquema bajo el cual se podrá realizar este trámite se organizará según la letra inicial del primer apellido.

La gestión estará vigente desde el martes 13 de enero hasta el 27 de febrero de 2026 y de la siguiente manera:

Del 13 al 15 de enero, letras A y B .

16, 19 y 20 de enero, letra C .

Desde el 21 al 23 de enero, letras D, E y F.

Del 26 al 28 de enero, letra G .

29 y 30 de enero, letras H, I, J y K.

Del 3 al 5 de febrero corresponderá a la letra L

Los días 6, 9 y 10 de febrero, a la letra M .

Del 11 al 13 de febrero, a las letras N, Ñ, O y P.

Del 16 al 20 de febrero, a las letras Q, R, S y T .

Del 23 al 27 de febrero, a las letras U, V, W, X, Y y Z.

¿Qué sucede si no se lograr realizar la preinscripción en las fechas pautadas?

La SEP confirmó que en caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, se podrá llevar a cabo cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria difundida.

En caso de no haber podido hacer el registro en alguna de las fechas señaladas, las autoridades invitan a los padres, las madres y los tutores a estar atentos a una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo, conforme a los lugares que queden disponibles, con excepción de los Centros de Atención Múltiple (CAM).