Entrega de las recientes Tarjetas del Banco del Bienestar: el Gobierno contestó sobre la fecha y lugar de entrega (foto: archivo).

El Gobierno de México y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar acaban de enviar un mensaje muy importante para todos los becarios y beneficiarios de sus apoyos económicos: Beca Rita Cetina, Beca Media Superior, Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra.

Atención becario de las Becas Benito Juárez. Si estás a la espera de la entrega de tu Tarjeta del Banco del Bienestar, debes estar atento al día exacto en el que el Gobierno de México dispondrá la entrega para ti, porque de no hacerlo, tu plástico será retenido y no podrás cobrar el dinero de tu apoyo económico.

“¡Ay, no! No fui por mi tarjeta del Banco del Bienestar”, si esta es tu situación, el Gobierno de México te trae tranquilidad, pues antes de entrar en pánico, debes saber que el programa de becas se quedará con tu tarjeta y luego de la enviará.

¿Qué pasa di no vas por tu tarjeta del Banco del Bienestar? Gobierno de México

Qué pasa si olvidaste retirar tu Tarjeta del Banco del Bienestar

En primer lugar, es importante que sepas que si no fuiste o no puedes ir en tu fecha de entrega por la Tarjeta del Banco del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública y Becas Bienestar la guardarán y te la harán llegar. “Si no vas por tu tarjeta el día que te toca, te contactaremos más adelante para entregártela”.

En este caso, la tarjeta del Banco del Bienestar solo te llegará hasta que el Gobierno de México haya concluido la entrega de todas las tarjetas, “Esto puede tomar algo de tiempo”, añadió el Gobierno.

Como consejo, las autoridades insistieron: “¡Ponte las pilas y asiste por tu tarjeta el día que te corresponde!”.

Documentos que te debes presentar para retirar tu tarjeta del Banco del Bienestar

Para formalizar la entrega de tu tarjeta y asegurar la recepción de tu beca, es indispensable presentar documentación vigente, en original y copia, que no presente tachaduras ni enmendaduras. Los requisitos varían dependiendo de la edad del beneficiario: CURP, Acta de Nacimiento, Comprobante de Domicilio, entre otras opciones .

Menores de edad: Deben acudir acompañados de su madre, padre o tutor legal (mayor de edad), quien también debe presentar una identificación oficial vigente en original y copia.

Identificación para menores: Se puede presentar la credencial escolar (con nombre de la escuela, del alumno, matrícula, foto y vigencia), constancia de identidad, pasaporte, documento migratorio o credencial de servicios médicos.

El Gobierno de México y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez están siendo implacables con el proceso de entrega de las Tarjetas del Banco del Bienestar. Gobierno de México

Identificación para mayores de edad: Las opciones incluyen la credencial para votar, INE, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir, o credenciales emitidas por autoridades federales, estatales o municipales con fotografía.

Comprobante de domicilio: Es obligatorio para todos los casos y debe tener una vigencia no mayor a 3 meses.

Recuerda que todos los trámites relacionados con este programa son totalmente gratuitos. En caso de cualquier inconveniente durante la entrega, puedes reportar la incidencia a través del formulario en el “Buscador de Estatus” del sitio oficial para recibir una solución personalizada.