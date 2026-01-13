La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) emitió una alerta dirigida a los conductores mexicanos por un trámite de suma urgencia que deberán realizar en enero: una verificación vehicular.

¿Cuáles son las fallas que detectó la PROFECO y qué autos se han visto afectados?

Desde el organismo gubernamental lanzó una alerta dirigida a los automovilistas que conduzcan determinados coches, ya que se han detectado fallas en uno de los componentes esenciales que protege a los pasajeros de accidentes.

La PROFECO realizó un llamado a revisión para todos los conductores del territorio azteca para más de 38 mil vehículos Volkswagen y Seat.

Atención conductores: estos son los vehículos que tendrán que realizar la verificación en enero. (Foto: Archivo).

Concretamente, la alerta alcanza a 37,972 unidades Volkswagen de los siguientes modelos:

Passat 2012-2015

Passat CC 2016-2017

Crafter 2015-2016

Multivan 2015, NBB 2012-2018

Tiguan 2015-2017

Transporter 2015

Y a 380 vehículos marca Seat, entre los que se incluyen los modelos León año 2017, Toledo año 2018 y Ateca año 2018.

La falla que se detectó es en la bolsa de aire (airbag) marca Takata. En un eventual accidente, la carcasa del generador de gas del airbag frontal, en el lado del conductor, podría desprender pequeños filamentos y, así, provocar lesiones a los ocupantes del vehículo.

Cabe destacar que la primera de estas alertas se encuentra relacionada con la 79/2023, publicada el 7 de noviembre de 2023, que originalmente estaba dirigida para 63,754 unidades de las mismas marcas y modelos.

En lo que respecta a los vehículos Seat, que registran el mismo desperfecto que los de Volkswagen la alerta se relaciona con la 9/2023, publicada el 17 de enero 2023 y que originalmente se lanzó para 12,789 unidades.

¿Cuál es la solución que publicaron desde la PROFECO?

Desde VOLKSWAGEN de MÉXICO, S. A. DE C. V. ha implementado las siguientes acciones:

Contactará con los distribuidores autorizados VOLKSWAGEN, para informar sobre el llamado a revisión, el mecanismo de acción y la aclaración de dudas.

Se comunicará con las personas propietarias de los vehículos involucrados por medio de correo postal.

Las personas consumidoras verán los detalles del llamado a revisión en el sitio oficial de VOLKSWAGEN en la liga directa https://www.appsvolkswagen.com.mx/recall/llamado-revision.html

Es importante señalar que las revisiones y cambios necesarios serán sin costo para los conductores y las personas consumidoras.