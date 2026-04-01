El Banco del Bienestar lo hizo público a través de sus redes sociales. Con el comienzo de abril, se dio inicio a la dispersión de recursos correspondiente a uno de los apoyos económicos más solicitados por la comunidad educativa: la Beca Rita Cetina. Esta asistencia económica que otorga un monto de dinero bimestral a los alumnos del país que más lo necesiten, se encuentra en plena etapa de depósito y aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos, podrán verla acreditada en el transcurso de las próximas semanas. Cabe destacar que las transferencias ya comenzaron a realizarse para un sector de la población. Quienes cuenten con ciertos apellidos, podrán hacer uso de su beca desde este miércoles 1 de abril. En la lista de Programas del Bienestar más solicitados sin dudas se encuentra la Beca Rita Cetina, una asistencia universal para primaria y secundaria en escuelas públicas que tiene por objetivo evitar la deserción escolar. Para todos los estudiantes de secundaria, se estipula un pago de 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En el caso de los estudiantes de primaria, el apoyo es anual y asciende a los 2,500 pesos por cada uno, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Para recibir los depósitos en cuentas del Banco del Bienestar, las familias deben cumplir condiciones básicas: Los pagos se distribuyen durante cinco bimestres al año, sin considerar julio y agosto por periodo vacacional. Las autoridades recordaron que los recursos se depositan únicamente en cuentas oficiales del Banco del Bienestar, por lo que no se solicitan datos personales ni pagos para recibir la beca. Cabe recordar que la Beca Rita Cetina, al igual que otros apoyos financieros, se dispersa por orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro en función de letra inicial de su primer apellido. Los depósitos de la Beca Rita Cetina comenzaron a llevarse a cabo este miércoles 1 de abril y los beneficiados han sido aquellos alumnos que se apellidan con las letras A y B.