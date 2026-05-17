El Gobierno de Colombia mantiene vigente el calendario oficial de días festivos para 2026, que contempla varias jornadas de descanso obligatorio distribuidas a lo largo del año. Estas fechas están definidas por ley y permiten a millones de ciudadanos organizar viajes, reuniones familiares o simplemente una pausa de la rutina laboral. Con la llegada de mayo, muchas personas comenzaron a consultar cuál será el próximo día no laborable y qué servicios podrían verse afectados por el cierre generalizado de oficinas y entidades públicas. De acuerdo con el calendario nacional de festivos, el lunes 18 de mayo será feriado en todo el país por la conmemoración del Día de la Ascensión de Jesús, una celebración religiosa incluida dentro de la Ley Emiliani, que traslada algunos festivos al lunes siguiente para favorecer fines de semana largos. Durante esta jornada, permanecerán cerradas gran parte de las escuelas, bancos, oficinas públicas y organismos estatales, mientras que algunos comercios privados podrán operar con horarios especiales según cada ciudad o región. La Ascensión del Señor es una festividad cristiana que recuerda el momento en que Jesús asciende al cielo, 40 días después de la Pascua, según la tradición religiosa. Si bien el lunes será jornada no laborable para gran parte del país, algunos servicios seguirán activos: Se recomienda a quienes necesiten realizar trámites bancarios, administrativos o escolares anticiparse y completarlos antes del inicio del fin de semana largo. Según el calendario oficial, estos son algunos de los próximos festivos nacionales tras el 18 de mayo: Colombia es uno de los países de América Latina con mayor cantidad de feriados trasladables, lo que genera varios fines de semana largos a lo largo del año.