Empresas y trabajadores deberán adaptarse a las nuevas tarifas y límites establecidos por la ley. (Fuente: Representación creada con IA)

La Reforma Laboral en Colombia traerá modificaciones importantes para millones de trabajadores y empresas a partir de julio de 2026. Entre los cambios más relevantes se encuentran el aumento en el pago de horas extra y recargos por trabajo en domingos y festivos, además de la reducción oficial de la jornada laboral semanal.

Las nuevas disposiciones obligarán a los empleadores a reorganizar horarios, turnos y sistemas de nómina para cumplir con las condiciones establecidas por la ley. El objetivo del Gobierno es fortalecer los derechos laborales sin afectar el salario ni las garantías adquiridas por los empleados formales del país.

Con la entrada en vigencia de estas medidas, sectores como comercio, salud, vigilancia y transporte serán algunos de los más impactados, debido a que operan de manera constante durante noches, fines de semana y días festivos.

Reforma Laboral 2026: así quedará la nueva jornada laboral en Colombia

Desde el 15 de julio de 2026, la jornada máxima semanal se reducirá oficialmente a 42 horas en todo el país. Esta medida hace parte del proceso gradual de disminución de horas laborales aprobado por la legislación colombiana y aplicará para empresas públicas y privadas.

La reducción de la jornada no implicará disminuciones salariales para los trabajadores. Por el contrario, al reducirse las horas semanales, el valor de la hora ordinaria aumentará, lo que también elevará el monto pagado por horas extra, trabajo nocturno y recargos dominicales o festivos.

Renta Ciudadana 2026: apoyo financiero a hogares en situación de vulnerabilidad en Colombia. (Fuente: iStock)

Cuánto aumentará el pago de domingos y festivos en 2026

Uno de los cambios más importantes de la reforma será el incremento en el recargo por trabajar domingos y festivos. Actualmente este pago adicional corresponde al 80%, pero desde julio de 2026 subirá al 90% sobre el valor de la hora ordinaria.

Esto significa que los trabajadores que deban cumplir funciones durante fines de semana o feriados recibirán una remuneración superior por cada hora trabajada. La medida busca reconocer de manera más amplia las jornadas realizadas en días de descanso obligatorio y mejorar los ingresos de quienes laboran bajo estos esquemas.

Nuevas tarifas de horas extra en Colombia desde julio de 2026

Las horas extra también tendrán nuevos valores tras la implementación de la jornada laboral de 42 horas. La hora extra diurna continuará pagando un recargo del 25%, mientras que la nocturna mantendrá un incremento del 75% sobre la hora ordinaria.

Sin embargo, las tarifas más altas corresponderán a quienes trabajen horas adicionales en domingos y festivos. En esos casos, la hora extra diurna tendrá un recargo del 115%, mientras que la hora extra nocturna dominical o festiva llegará al 165%, convirtiéndose en una de las compensaciones más elevadas del sistema laboral colombiano.

Desde julio de 2026 aumentarán los pagos por horas extra, domingos y festivos para millones de trabajadores en Colombia. (Fuente: Shutterstock)

Estos serán los nuevos valores de horas extra con salario mínimo

Con un salario mínimo proyectado de $1.750.905 para 2026, el valor de la hora ordinaria aumentará desde mediados de julio debido a la reducción de la jornada semanal. Esto impactará directamente en los pagos mínimos que deberán reconocer las empresas a sus empleados.

Después de la entrada en vigor de la nueva jornada, la hora extra diurna se ubicará por encima de los $10.000, mientras que la hora extra nocturna dominical o festiva superará los $22.000. Asimismo, las horas ordinarias trabajadas en domingos o festivos también tendrán incrementos importantes frente a las tarifas actuales.

Cuáles son los límites legales para las horas extra en Colombia

La legislación mantendrá restricciones claras frente al trabajo suplementario para proteger la salud y el descanso de los trabajadores. Ningún empleado podrá realizar más de dos horas extra al día ni superar las 12 horas adicionales por semana.

Además, la normativa establece distintos tipos de turnos dependiendo de la actividad económica y las necesidades operativas de cada empresa. Algunos esquemas especiales podrán extender horarios, aunque siempre deberán respetar los límites promedio fijados por la ley y, en ciertos casos, contar con autorización del Ministerio del Trabajo.