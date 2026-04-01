El cierre de marzo trajo consigo la conclusión de uno de los procesos más importantes para uno de los sectores de la población más vulnerables que requiere de un ingreso económico extra para hacer frente a sus distintos gastos. Se trata de las personas con discapacidad, quienes cuentan con la posibilidad de acceder a una de las ayudas económicas gubernamentales más solicitadas en el territorio azteca: la Pensión Bienestar. Los aspirantes que reúnan todas las condiciones y hayan cumplido con un paso esencial durante el mes de marzo, podrán ver su dinero acreditado en la próxima dispersión de recursos. La próximas dispersión de recursos correspondiente a la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad se llevará a cabo durante el mes de mayo y alcanzará a todos los beneficiarios y aspirantes que se hayan registrado durante la última semana de marzo. La Secretaría del Bienestar mantuvo abierto el período de inscripción para todos los interesados en acceder a este apoyo económico hasta el último domingo de marzo. Este Programa para el Bienestar otorga este año un pago económico de 3,300 pesos bimestrales, entregados de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, a fin de apoyar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad permanente. El cobro de la Pensión Bienestar para las Personas con Discapacidad se asigna a todos los aspirantes que reúnan las condiciones establecidas. Cabe recordar que en 24 entidades federativas de la República Mexicana se han firmado convenios de universalidad, por lo que se entrega a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad. A partir de los 65 años, las y los derechohabientes comienzan a recibir la Pensión para Personas Adultas Mayores. En los ocho estados restantes (Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro), el apoyo se otorga de 0 a 29 años y continúa hasta los 64 años en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto o muy alto grado de marginación. Para realizar el registro es necesario presentar: