La Secretaría de Educación Pública, SEP, recordó a madres, padres y tutores que el registro para la beca Rita Cetina requiere cumplir con una serie de documentos obligatorios. Sin esta documentación, el proceso de inscripción no podrá completarse y, por lo tanto, el estudiante no será considerado para recibir el apoyo económico. El programa del Gobierno de México ofrece un pago único de 2,500 pesos por ciclo escolar por cada estudiante inscrito en secundaria pública durante el periodo 2025-2026. Para iniciar el trámite, los tutores deben ingresar al sistema mediante Llave MX, registrar sus datos y posteriormente añadir a cada estudiante para que la información pase a la etapa de validación. Para iniciar el proceso, el tutor deberá crear o iniciar sesión en la plataforma Llave MX, donde se registrarán primero sus datos personales. Este paso permite identificar al responsable del estudiante y facilitar la comunicación durante el proceso de revisión de la solicitud. Posteriormente, el sistema permite agregar a cada uno de los estudiantes que se desean registrar en el programa. Una vez completados los campos y cargados los documentos solicitados, la información se envía automáticamente para entrar en una etapa de validación por parte de las autoridades educativas. La beca Rita Cetina está dirigida a alumnos inscritos en secundarias públicas durante el ciclo escolar 2025-2026. El objetivo del programa es apoyar a las familias con un incentivo económico que contribuya a la permanencia escolar de los estudiantes. La Secretaría de Educación también señaló que los estudiantes que ya reciben este apoyo no necesitan registrarse nuevamente, por lo que el trámite está enfocado principalmente en nuevos beneficiarios o en quienes aún no han completado su registro dentro del sistema.