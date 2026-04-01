El inicio de abril trajo un problema inesperado para miles de contribuyentes: conseguir un turno en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se volvió más difícil de lo habitual. En pleno periodo de Declaración Anual SAT 2025, la falta de citas presenciales mantiene en atentos a quienes necesitan resolver trámites urgentes. Aunque el organismo no anunció un cierre total de actividades, la realidad es que la disponibilidad actual deja a muchas oficinas prácticamente sin turnos durante semanas. En algunos casos, los contribuyentes ya anticipan demoras que podrían extenderse más allá de lo previsto. El dato más relevante no pasa por un cierre formal, sino por un fenómeno que impacta directamente en la atención: hay sucursales donde conseguir cita puede tardar más de 21 días hábiles. Esto ocurre justo cuando aumenta la demanda por trámites vinculados al cumplimiento fiscal. El SAT confirmó en su reporte semanal que varias oficinas presentan niveles críticos de disponibilidad. Algunas sucursales registran apenas un 1% de turnos libres, lo que se traduce en esperas superiores a los 21 días hábiles. En la práctica, esto significa que quienes intenten agendar una cita ahora podrían obtener turno recién hacia finales de abril o incluso más adelante. Esta situación coincide con el periodo clave de la Declaración Anual SAT 2025 para personas físicas. Entre las oficinas más afectadas se encuentran: Además, otras sucursales reportan disponibilidad media cercana al 5%, lo que implica tiempos de espera de entre 11 y 20 días hábiles. Esto también puede generar retrasos importantes en trámites que no pueden resolverse en línea. A este panorama se suma un factor puntual: las oficinas del SAT permanecen cerradas durante el 2 y 3 de abril por Semana Santa, lo que reduce aún más las opciones disponibles en los primeros días del mes. El principal impacto de esta situación recae en los trámites que requieren cita presencial. A pesar de los avances digitales, todavía existen gestiones que dependen completamente de una cita en oficina. Uno de los más importantes es la inscripción al RFC de personas morales, necesaria para constituir una empresa. Este procedimiento exige la presencia del representante legal y no puede completarse en línea en todos los casos. Otros trámites del SAT que podrían verse afectados por la falta de citas incluyen: Frente a este escenario, el SAT recomienda revisar constantemente el sistema de citas, ya que la disponibilidad puede cambiar semana a semana. En un contexto de alta demanda por la Declaración Anual SAT 2025, anticiparse se vuelve clave para evitar demoras que podrían afectar tanto trámites personales como empresariales.