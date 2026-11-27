Un bombardero B-24 Liberator del 21.º Escuadrón de Bombarderos en la isla Amchitka, Alaska, en marzo de 1943.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses enviados a las islas Aleutianas se enfrentaron a un enemigo que no figuraba en los mapas militares. El archipiélago, situado frente a la costa de Alaska, estaba dominado por la niebla, la lluvia, los mares violentos y unos vientos repentinos conocidos como williwaws.

Según un estudio de la National Defense University, esos vientos llegaron a superar las 140 millas por hora, unos 225 km/h, y podían hacer naufragar embarcaciones contra los arrecifes o estrellar aviones contra las montañas.

El viento que bajaba de las montañas

Un williwaw no es una simple tormenta. El Servicio de Parques Nacionales lo define como una ráfaga repentina, violenta y gélida que cae desde una costa montañosa hacia el mar.

La Armada estadounidense lo describió como una ráfaga que a veces alcanza fuerza de vendaval en menos de media hora y que supone un peligro especial para la navegación marítima y aérea.

Las islas Aleutianas y algunos de los principales puntos estratégicos de la campaña estadounidense contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Fuente: Wikimedia Commons

Un enemigo que no se podía ver

El problema no era solo la velocidad. En las Aleutianas el viento y la niebla podían persistir juntos durante muchos días, y en Attu llovía entre cinco y seis días por semana. Según la Armada, casi cualquier movimiento ofensivo o defensivo estuvo condicionado por el clima y el terreno tanto como por el enemigo.

Para los pilotos, cada misión era una operación de alto riesgo. El Servicio de Parques Nacionales señala que, sin instrumentos de navegación precisos ni radio constante, algunos aviones se estrellaron contra montañas, otros chocaron entre sí y otros cayeron al mar.

Según el relato de un militar, Cal Olsen, el 21 de noviembre de 1942 un williwaw levantó un avión de patrulla PBY amarrado, lo dio vuelta y lo dejó caer sobre la pista.

Las Aleutianas, otro campo de batalla

Japón ocupó Attu y Kiska en junio de 1942 y Estados Unidos respondió con una campaña que se prolongó hasta agosto de 1943. Los japoneses evacuaron Kiska en secreto, bajo la niebla, antes de que los aliados desembarcaran el 15 de agosto. Según el Servicio de Parques Nacionales, la niebla impenetrable y los williwaws fueron un enemigo común para ambos bandos y a menudo decidieron el éxito de las maniobras.

Para ponerlo en perspectiva, en España la borrasca Herminia dejó una racha de 162,5 km/h en Punta Candieira, en A Coruña, una cifra aún inferior a la de las Aleutianas.