Lionel Cox, de 92 años, murió en 2015 tras 24 días en una residencia de Melbourne y dejó su patrimonio a una enfermera; la justicia anuló el fallo.

Un hombre de 92 años, internado en una residencia de adultos mayores de Australia, dejó su herencia a una enfermera que lo atendió durante apenas 24 días, pero el caso terminó ante la justicia. Se trata de Lionel Markey Cox, quien murió en 2015 y había nombrado a Abha Anuradha Kumar como única beneficiaria de su patrimonio.

Años después, una disputa judicial cuestionó la validez del testamento y las circunstancias en que fue redactado. En noviembre de 2024, un tribunal revocó la autorización testamentaria y ordenó restituir el dinero restante.

¿Cómo fue el caso del hombre de 92 años que le dejó su herencia a una enfermera?

Lionel Cox ingresó en julio de 2015 a Cambridge House, una residencia de adultos mayores ubicada en Collingwood, Melbourne, Australia. En ese momento, la enfermera Abha Anuradha Kumar era responsable de la administración del centro y conoció la situación personal y patrimonial del paciente.

Según la información publicada por la autoridad reguladora australiana de enfermería, la mujer supo que Cox no tenía familiares cercanos, era propietario de una vivienda y no había redactado un testamento .

En los días posteriores, Kumar consiguió un formulario testamentario que el hombre utilizó para escribir un documento en el que la nombraba ejecutora y única beneficiaria de su patrimonio. Posteriormente, Cox murió en agosto de 2015, tras permanecer en la residencia durante 24 días.

En noviembre de 2024, un tribunal de Victoria revocó el testamento de 1,5 millones de dólares australianos y ordenó devolver los fondos restantes. Fuente: Magnific

¿Cuánto dinero le dejó Lionel Cox a la enfermera?

El patrimonio de Cox estaba valuado en 1,5 millones de dólares australianos (AUD), según informó The Age en su publicación del 25 de septiembre de 2019, titulada “Nurse who helped man write will banned by VCAT but keeps his $1.5m”.

De esta manera, Kumar obtuvo más de un millón de dólares australianos por la venta de la vivienda de Cox, que se concretó por 1,117,000 dólares australianos. También recibió dinero procedente de otros activos.

¿Por qué la justicia anuló el testamento?

La controversia se centró en las circunstancias en las que se redactó el documento. Kumar había conseguido el formulario testamentario y coordinado la firma de dos trabajadoras del establecimiento como testigos, sin informarles que ella figuraba como ejecutora y única beneficiaria.

En 2021, State Trustees, el organismo fiduciario público de Victoria, inició un procedimiento para cuestionar la validez del testamento. La demanda planteó irregularidades en la forma en que había sido firmado, entre ellas que los testigos no habrían presenciado la firma de Cox en las condiciones exigidas por la legislación.

El 21 de noviembre de 2024, la jueza Melissa Daly, de la Suprema Corte de Victoria, revocó la concesión de probate que Kumar había obtenido para administrar el patrimonio y ordenó que restituyera los fondos remanentes. Según la cobertura de la resolución, el dinero debía depositarse en una cuenta fiduciaria administrada por el tribunal para su distribución a los primos de Cox.

¿Qué sanción recibió la enfermera por el caso?

La controversia también tuvo consecuencias profesionales para Abha Kumar. De acuerdo al sitio People, en septiembre de 2019, el tribunal disciplinario australiano la inhabilitó durante cinco años para volver a solicitar su registro profesional y para trabajar en servicios de atención a adultos mayores o personas con discapacidad.

La autoridad reguladora AHPRA explicó que la sanción respondió a su involucramiento excesivo en los asuntos personales de Cox, el conflicto de intereses derivado de su beneficio testamentario y su conducta profesional, que el tribunal consideró incompatible con el ejercicio de la enfermería.