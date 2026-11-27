Una representación simbólica de la relación entre el trabajo constante y la suerte, con una persona subiendo una escalera y un trébol de cuatro hojas al final del camino.

“Creo mucho en la suerte, y he descubierto que cuanto más trabajo, más suerte tengo”. La frase resume una idea sencilla: la fortuna también puede estar relacionada con el esfuerzo y la constancia. Durante décadas circuló con el nombre de Thomas Jefferson, pero la primera referencia documentada conduce a Coleman Cox, que la publicó en 1922.

Cox, nacido en 1871, editaba sus propios libros de aforismos en San Francisco. La frase aparece en uno de ellos, publicado tras su primer libro, Take It From Me.

La frase apareció en un libro de 1922

Cox incluyó el aforismo en Listen to This, una colección publicada en San Francisco en 1922. En español, la frase dice que el autor cree mucho en la suerte y que cuanto más trabaja, más suerte parece tener. Figura en la página VII del libro.

Volvió a publicarse en enero de 1923 en la revista Colorado School of Mines Magazine, esta vez acompañada expresamente por el nombre de Cox.

Cómo llegó a atribuirse a Thomas Jefferson

La versión que hoy circula como suya apareció en 1977 en Peter’s Quotations: Ideas for Our Time, de Laurence J. Peter, como una frase del expresidente estadounidense. Sin embargo, el sitio de Monticello, la casa de Jefferson, afirma que no hay evidencia de que la escribiera o la dijera, y Cox la había publicado más de medio siglo antes.

La historia no terminó ahí. En 1955, un periódico de Baton Rouge, en Luisiana, atribuyó una versión al humorista canadiense Stephen Leacock, y una biografía de Samuel Goldwyn de 1976 vincula el dicho con el productor, aunque no dice que él lo creara. Es un caso parecido al de otras sentencias célebres, como la de Søren Kierkegaard sobre vivir hacia adelante y entender hacia atrás, que procede de sus diarios de 1843.

El mensaje detrás de la frase

La idea ya tenía antecedentes antes de 1922: en 1870, un anuncio reimpreso en la revista Contemporary Review decía que la gente se crea su propia suerte, y hay versiones parecidas en publicaciones estadounidenses de 1879 y 1890.

Cox le dio a ese planteamiento un giro ingenioso y fácil de recordar: la suerte deja de ser algo ajeno y aparece como una consecuencia de trabajar más. Por eso, casi un siglo después, la referencia documental más temprana de la frase conduce a Cox y a Listen to This.