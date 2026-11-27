Baker Island, territorio estadounidense en el Pacífico central, es una isla deshabitada rodeada por una de las mayores colonias de aves marinas de la región.

Los territorios de Baker Island y Tokelau, en el océano Pacífico, están separados por 1,061 kilómetros y, sin embargo, pueden vivir en días distintos al mismo tiempo. Mientras en Baker Island puede ser lunes, en Tokelau ya puede haber comenzado el martes.

La explicación está en la Línea Internacional de Cambio de Fecha, que pasa entre ambos territorios. Baker Island se rige por el huso UTC−12 y Tokelau, por UTC+13, de modo que sus relojes se llevan 25 horas de diferencia.

Dónde está Baker Island

Baker Island es una isla coralina del Pacífico central, prácticamente sobre el ecuador, y pertenece a Estados Unidos. Se encuentra a unas 1,830 millas náuticas (unos 3,390 kilómetros) al suroeste de Honolulu y no tiene población permanente.

Es un refugio nacional de vida silvestre administrado por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre. No está abierto al público: solo se entra con un permiso de uso especial otorgado a personal del organismo, científicos e investigadores. Su hora oficial, UTC−12, es la más atrasada del mundo.

Dónde está Tokelau

Tokelau es un territorio de Nueva Zelanda formado por tres atolones: Atafu, Nukunonu y Fakaofo. Según el Gobierno de Tokelau, están entre los 171° y los 173° de longitud oeste, aproximadamente a mitad de camino entre Hawái y Nueva Zelanda y a unos 500 kilómetros al norte de Samoa.

Los atolones se elevan entre tres y cinco metros sobre el mar. No hay aeropuerto: se llega en barco desde Samoa, en un viaje de un día. Tokelau utiliza UTC+13 durante todo el año y no cambia la hora en verano.

Tokelau está formado por tres pequeños atolones del Pacífico y utiliza el huso horario UTC+13, al otro lado de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Fuente: Wikimedia Commons

Por qué pueden tener dos días diferentes

La Línea Internacional de Cambio de Fecha es una línea imaginaria que separa dos fechas consecutivas del calendario. Al cruzarla hacia el oeste se suma un día y, al hacerlo hacia el este, se resta. Su trazado se acerca al meridiano 180º, pero se desvía para adaptarse a las fronteras.

Entre UTC−12 y UTC+13 hay 25 horas de diferencia: cuando en Baker Island son las 11:00 del lunes, en Tokelau son las 12:00 del martes. No significa que el tiempo pase más rápido en uno de ellos: ambos relojes son correctos.

Incluso dentro de un mismo país hay husos distintos: en México, la Ley de Husos Horarios rige desde 2022 y define zonas como la del Pacífico (UTC−7) y la del Centro (UTC−6).