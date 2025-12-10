El Gobierno de México confirmó la noticia más esperada para los aspirantes a ser parte de uno de los programas económicos más conocidos del país: Jóvenes Construyendo el Futuro.

La iniciativa que integra la lista de Programas del Bienestar percibirá un aumento programado para el próximo año, por lo que quienes quieran acceder a este gran beneficio deberán tomar nota de cuáles son las condiciones necesarias para ser considerados elegibles.

¿Cuáles son los requisitos necesarios para acceder a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El Gobierno mexicano entrega a través de la Secretaría del Bienestar una serie de distintos apoyos económicos para los sectores de la población que más lo necesiten. Uno de ellos es Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa destinado a todos los ciudadanos de entre 18 y 29 años que no trabajan ni estudian y buscan insertarse en el mercado laboral.

La meta en la que se enfoca el Estado mexicano es la de contribuir con este sector de la población para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades y así lograr insertarse al mundo del empleo formal.

Durante el lapso de 12 meses, quienes se inscriban como aprendices recibirán capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo, lo que podría permitirles a futuro conseguir un puesto definitivo.

Aumenta Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿de cuánto serán los depósitos?

En función del último comunicado que emitió el Gobierno mexicano a través de su sitio web oficial, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro percibirá un incremento del 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026.

Esto quiere decir que las personas que se encuentren registradas y formen parte de este programa, pasarán a cobrar un apoyo económico mensual de 9,582.47 pesos.