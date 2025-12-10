El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que a partir del 1 de abril de 2026 entrará en vigencia un cambio que afectará de manera directa a las empresas dedicadas al comercio exterior.

Desde el organismo fiscal, explicaron que la transmisión de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEM) será exigible desde esta fecha, por lo que se aconseja tomar nota de todos los detalles al respecto.

¿Qué es el MVE y por qué motivo cambiarán de fecha?

La MVE es un documento digital cuya función es declarar el valor real de las mercancías que ingresan al país y verificar que los impuestos se calculen correctamente, según detalla el SAT.

El SAT confirmó una nueva fecha para hacer el trámite de la MVE de manera tradicional. (Foto: Archivo).

La implementación de esta función prevista para el pasado martes 9 de diciembre, se materializará a partir del próximo 1 de abril con el objetivo de llevar a cabo una transición ordenada hacia la digitalización.

Así lo explicó durante una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del sector, Erick Jiménez Reyes, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE).

¿Cómo se realizará este trámite hasta el 31 de marzo y qué beneficios trae el cambio?

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento y llevar el papel a lo digital, la prórroga establecida permitirá mejorar los procedimientos, ofrecer mayor claridad y evitar auditorías innecesarias, explicó Jiménez Reyes.

Hasta el 31 de marzo del próximo año, quienes busquen ingresar mercancías del exterior al territorio nacional tendrán la posibilidad de cumplir con la obligación de proporcionar la manifestación de valor siguiendo el esquema tradicional.

En el caso de las firmas que ya puedan realizar los trámites bajo el esquema electrónico, podrán modificar la información contenida en la manifestación de valor sin que los usuarios de comercio exterior incurran en multas económicas.