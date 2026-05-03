El Banco del Bienestar emitió una alerta a los usuarios del sistema bancario por una serie de mensajes que circulan entre usuarios y han encendido una señal de alarma. Con un tono urgente y advertencias inmediatas, estos avisos buscan generar reacción rápida, pero detrás de ese apuro hay un riesgo que no todos detectan a tiempo. En las últimas horas, se reforzó una advertencia dirigida a quienes utilizan celular para operar o recibir notificaciones. El foco está puesto en una modalidad que se repite y que apunta directamente a los datos personales y al dinero de los clientes. Aunque a simple vista parecen mensajes reales, lo cierto es que muchos de estos contenidos esconden intentos de fraude. Frente a esto, se difundieron indicaciones concretas que todos deben tener en cuenta para evitar caer en engaños. El Banco del Bienestar emitió una advertencia clara ante la circulación de mensajes engañosos. Bajo el lema “¡Es fraude!” y la consigna “Que no te metan gol”, se alertó sobre comunicaciones falsas que buscan robar información.. Según indicaron, si un mensaje parece demasiado urgente, es una señal de advertencia. En muchos casos incluyen enlaces o números telefónicos que invitan a actuar rápido, pero su verdadero objetivo es acceder a datos personales o bancarios. Frente a este escenario, el organismo difundió tres indicaciones fundamentales que deben aplicarse de inmediato ante cualquier mensaje sospechoso: Además, remarcaron que cualquier contenido de este tipo debe eliminarse de forma inmediata. La recomendación es clara: no lo abras y bórralo para evitar riesgos. Como regla general, el banco recordó que ninguna entidad financiera solicita información sensible a través de SMS o llamadas telefónicas. Más allá de los mensajes falsos, el Banco del Bienestar también hace foco en una medida preventiva clave: la actualización del NIP. Este código de cuatro dígitos es esencial para operar en cajeros y plataformas digitales. El NIP permite realizar múltiples operaciones, desde consultas hasta transferencias, por lo que mantenerlo seguro es fundamental para evitar accesos no autorizados. Para cambiarlo de forma segura, se recomienda: Mantener este dato protegido y no compartirlo con terceros es una de las principales barreras contra el fraude. La advertencia es clara: estos mensajes son falsos y buscan quedarse con tu información y tu dinero. Este tipo de mensajes son falsos y buscan generar miedo para que el usuario actúe sin pensar.