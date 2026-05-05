El dólar canadiense cotiza a 12.83 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 5 de mayo de 2026.Esta cifra muestra que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.03%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.87 pesos y un mínimo de 12.86 pesos. En la última semana, el Dólar canadiense subió 1.00%, pero en el último año retrocedió 5.10%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual. En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró 5 alzas y 5 caídas: fortaleza en la primera parte, pero tres descensos consecutivos al final que erosionan el avance y dejan un sesgo ligeramente bajista. El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, del 6.32%, es menor que la volatilidad anual del 8.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar canadiense presenta una tendencia negativa, dado que el dato de 3 días consecutivos indica -1. Esto sugiere que, en comparación con los días pasados, la moneda ha estado perdiendo valor de manera consistente. En consecuencia, esta tendencia negativa puede reflejar factores económicos que están afectando la confianza en el Dólar canadiense, lo cual es importante considerar para futuros movimientos en el mercado. En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación. Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.