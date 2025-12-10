El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) ha confirmado una de las noticias más esperadas por quienes estén en busca de cumplir el sueño de la casa propia.

El organismo gubernamental dio a conocer cuáles serán las condiciones que necesitarán reunir los aspirantes para ser parte del programa Viviendas para el Bienestar, entre las que se destaca contar con cierta antigüedad laboral.

Vivienda para el Bienestar: ¿qué requisitos hay que cumplir para ser parte?

Desde el INFONAVIT mantienen actualizados a los ciudadanos del territorio azteca que se encuentren en la búsqueda de cumplir con el sueño de la casa propia a través de Viviendas para el Bienestar.

El programa "Vivienda para el Bienestar" permitirá a los habitantes del territorio azteca que cumplan con los requisitos acceder al sueño de la casa propia. Fuente: (archivo)

Este programa tiene como finalidad garantizar el acceso a una casa adecuada a las familias mexicanas que reciben ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las metas con las que se rigen tienen que ver con la justicia social y el desarrollo urbano ordenado.

A través de esta iniciativa, se busca disminuir el rezago y la necesidad de vivienda mediante la construcción, mejoramiento, y financiamiento, priorizando a sectores de la población que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada.

En este contexto, desde la administración de Claudia Sheinbaum estipulan una serie de requisitos y condiciones esenciales para ser considerados elegibles, tales como contar con al menos 6 meses de antigüedad en tu trabajo, ganar hasta 2 salarios mínimos y no tener un crédito hipotecario con el Instituto.

Avanzamos a paso firme en el programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta @Claudiashein, con el que trabajadores que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos ya pueden contar con una vivienda propia.



Tú también puedes aplicar si tienes al menos 6 meses de… pic.twitter.com/ImJwZhtBxQ — Infonavit (@Infonavit) December 9, 2025

¿Qué se necesita para acceder a un crédito del INFONAVIT?

En función de la normativa que rige actualmente en el INFONAVIT, los solicitantes de financiamiento deben tener en cuenta una serie de requisitos esenciales para ser considerados elegibles.

Las reglas no solo contemplan la ubicación o el tamaño del inmueble, sino también su proximidad con servicios esenciales. Esto le atribuye una gran relevancia tanto a la vivienda misma como el entorno, ya que en caso de cumplir con estos criterios podrían recibir una aprobación por parte de la entidad.

Uno de los requisitos esenciales es que la vivienda se encuentre a una distancia máxima de dos kilómetros de escuelas primarias, centros de abasto, vías principales y espacios recreativos. En el caso de las secundarias y centros de salud, el rango puede extenderse hasta dos kilómetros y medio.

En segundo lugar, deben tener en cuenta que los traslados hacia escuelas, zonas laborales y puntos de interés no deben superar 30 minutos caminando, 20 minutos en bicicleta o 45 en transporte público.

La tercera cuestión de suma importancia que no deben dejar de atender comprende los servicios esenciales, tales como agua, luz, drenaje y buena conectividad con transporte público. Estos elementos son fundamentales para que el crédito sea aprobado, ya que el Infonavit prioriza viviendas ubicadas en zonas con infraestructura sólida y servicios garantizados.