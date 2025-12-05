El nuevo periodo de vinculaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro inició el 1 de diciembre y los centros de trabajo deben mantenerse atentos a las postulaciones ingresadas por jóvenes de 18 a 29 años.

Negocios, empresas, talleres e instituciones tienen la responsabilidad de revisar su perfil en la plataforma y responder dentro del plazo establecido para no afectar el proceso del aspirante a la Beca de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Beneficios

El programa de becas del Gobierno de México recuerda que “la o el representante del centro de trabajo cuenta con un plazo máximo de tres días naturales para aceptar o liberar la solicitud”, según la información oficial difundida.

“Si el centro de trabajo no responde en ese tiempo, el sistema libera automáticamente la postulación para que la persona aspirante pueda elegir otro espacio”, indica el comunicado federal.

Cómo deben responder los centros de trabajo

Los representantes de cada centro deben ingresar diariamente a la plataforma para revisar nuevas postulaciones y evitar liberaciones automáticas que impidan al joven continuar con su proceso de vinculación.

La autoridad explica que las y los responsables “pueden convocar a una entrevista” antes de aceptar, con el fin de conocer al postulante y explicar el plan de actividades que desarrollará.

Este espacio permite aclarar tareas, horarios y expectativas, garantizando que ambas partes comprendan las condiciones de la capacitación laboral ofrecida por el programa federal.

Aceptar o liberar solicitudes dentro de los tres días permitidos.

Mantener comunicación con aspirantes mediante la plataforma o medios registrados.

Entrevistas, recomendaciones y apoyos para los aprendices

El programa aclara que ningún joven puede ser rechazado por falta de experiencia, pues el objetivo central es brindar oportunidades de capacitación a quienes no han tenido un empleo formal.

Las y los aspirantes a esta beca deben revisar con frecuencia sus mensajes y acudir puntualmente a entrevistas cuando sean convocados por los centros de trabajo registrados en la plataforma.

Una vez aceptado, el aprendiz inicia una capacitación de hasta doce meses, recibiendo un apoyo mensual equivalente a un salario mínimo y acceso a seguro médico del IMSS durante todo el periodo.