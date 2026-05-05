El euro cotiza a 20.43 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 5 de mayo de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.14%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.5 pesos y un mínimo de 20.47 pesos. El Euro subió 0.31% en la última semana, pero cae 6.79% en el último año, indicando un rebote de corto plazo dentro de una tendencia bajista. En los últimos 10 días, el Euro mostró dos rachas alcistas de tres jornadas separadas por breves retrocesos y cerró con dos descensos; pese a la corrección final, el balance del periodo fue ligeramente positivo. En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.63%. La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los últimos días, ya que el dato de 2 refleja un crecimiento constante. Este incremento ha sido evidente durante los últimos dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea. A medida que el Euro sigue subiendo, los inversores parecen confiar en una recuperación económica, lo que podría tener impactos significativos en el comercio y las inversiones en la Eurozona. En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional. Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.