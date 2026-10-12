La presidenta Claudia Sheinbaum junto a jóvenes de Nicolás Romero, Estado de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero, Estado de México. Allí anunció la incorporación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de licenciatura, un apoyo económico destinado al transporte.

Durante el acto, la mandataria destacó la importancia de ampliar el acceso a la educación pública y gratuita, y reconoció la participación del gobierno municipal en la construcción de las instalaciones.

La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum en Inauguración de la Universidad Nacional "Rosario Castellanos". La acompañan: Delfina Gómez Álvarez Gobernadora constitucional del Estado de México; Rosaura Ruíz Gutiérrez, Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública; Alma Herrera Márquez, Rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; Antonio Méndez Hernández, Secretario General de la Universidad Nacional Rosario Castellanos; Diego Alejandro Torillo Sánchez, Responsable de la Unidad Académica Nicolás Romero. José Luis Conde/Presidencia

Qué es la beca Gertrudis Bocanegra

Sheinbaum explicó que el apoyo tendrá características similares al que reciben los estudiantes de educación media superior mediante la beca Benito Juárez. Señaló que el beneficio también estará disponible para el alumnado de la institución en Nicolás Romero.

Durante su intervención, la mandataria no detalló los montos, las fechas de entrega ni los procedimientos para solicitarla.

Ampliación de la oferta educativa

La presidenta informó que 800 estudiantes ingresaron a la universidad, mientras que otros 400 cursarán sus estudios a distancia, ya que la capacidad actual de las instalaciones no alcanzó para recibir presencialmente a todos los aspirantes.

Ante esta situación, dijo que consultó a la presidenta municipal, Yoselin Nanyeli Mendoza Ramírez, sobre la disponibilidad de otro terreno en el municipio. Anunció dos acciones:

la construcción de una preparatoria Margarita Maza

la ampliación de la universidad.

Explicó que el municipio aportó los edificios, mientras que las instancias correspondientes proporcionarían a los docentes y los demás elementos necesarios para su funcionamiento.

Principales anuncios

La mandataria indicó que su administración busca crear espacios de educación media superior para otros 400,000 jóvenes en todo el país. En educación superior, planteó una meta de cobertura para alrededor de 350,000 estudiantes y mencionó que, hasta ese momento, las universidades públicas involucradas acumulaban aproximadamente 250,000 espacios. Los anuncios fueron:

Apoyo para estudiantes de licenciatura destinado al transporte.

Ampliación universitaria en Nicolás Romero.

Construcción de un nuevo plantel de educación media superior.

Más espacios para ampliar la cobertura escolar.

Continuidad escolar y acompañamiento docente ante posibles casos de abandono.

La Presidenta también anunció apoyo para el transporte. José Luis Conde/Presidencia

Sheinbaun dedicó un nensaje a los estudiantes

Sheinbaum recordó su paso por el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur y por la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como su participación en el movimiento estudiantil contra el aumento de cuotas. Pidió a los universitarios moderar el uso del celular y las redes sociales, y evitar que la inteligencia artificial sustituya su trabajo intelectual.

Finalmente, pidió a los alumnos concluir sus carreras y acercarse a sus docentes si enfrentan dificultades que puedan llevarlos a abandonar los estudios.