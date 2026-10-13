Estos elementos forman parte de los sistemas de accesibilidad del espacio público.

Las baldosas amarillas con relieve que aparecen en las veredas cumplen una función fundamental para mejorar la circulación de las personas con discapacidad visual. Su superficie tiene formas que pueden reconocerse con los pies o mediante el bastón y que permiten obtener información sobre el camino.

Estos elementos forman parte de los sistemas de accesibilidad del espacio público. Su objetivo es facilitar la orientación, indicar recorridos y advertir sobre posibles obstáculos o situaciones que requieren atención.

Aunque muchas personas pasan sobre ellas a diario, existen dos tipos principales de baldosas podotáctiles, cada uno con un relieve diferente y una función específica.

Para qué sirven las baldosas amarillas con relieve en las veredas

Las baldosas podotáctiles son superficies con relieves diseñados para transmitir información a las personas con discapacidad visual. Se utilizan para facilitar los desplazamientos y ayudar a identificar tanto el recorrido que se debe seguir como los puntos en los que es necesario prestar atención.

Las baldosas guía o direccionales tienen líneas o barras, mientras que las baldosas de alerta o advertencia presentan puntos o botones. La diferencia entre ambas permite transmitir mensajes distintos a través del tacto.

Las primeras indican la dirección de la marcha y ayudan a seguir un recorrido. Las segundas advierten sobre la proximidad de un cruce, un desnivel, un obstáculo u otra situación que puede requerir detenerse o modificar la trayectoria.

Las baldosas podotáctiles son superficies con relieves diseñados para transmitir información a las personas con discapacidad visual. Shutterstock

Baldosas guía y de alerta: qué significa cada relieve

Las baldosas guía, reconocibles por sus líneas paralelas, sirven para señalar el camino que puede seguir una persona con discapacidad visual. Las barras se disponen en relación con la dirección de circulación para facilitar la orientación durante el desplazamiento.

Por su parte, las baldosas de alerta, que tienen puntos o botones en relieve, indican que hay una situación que requiere precaución. Pueden colocarse antes de un cruce peatonal, cerca del borde de un andén o en otros lugares donde sea importante advertir un cambio en las condiciones del recorrido.

La combinación de ambos diseños permite transmitir información diferente sin depender exclusivamente de señales visuales. De esta manera, las personas pueden reconocer cuándo deben continuar en una dirección y cuándo conviene detenerse o prestar mayor atención al entorno.

Por qué son amarillas y dónde se colocan

El color amarillo es frecuente en las baldosas podotáctiles porque genera contraste con muchas superficies de las veredas. Esto puede ayudar a las personas con baja visión a distinguirlas del resto del pavimento.

Estas baldosas se encuentran en veredas, cruces peatonales, estaciones de transporte, accesos a edificios y otros espacios de circulación pública. En particular, las superficies de alerta suelen instalarse cerca de los pasos peatonales y en los bordes de los andenes, donde es necesario advertir sobre un cambio o un posible peligro.

Qué deben tener en cuenta los peatones para no bloquearlas

Las baldosas podotáctiles necesitan permanecer libres de obstáculos para cumplir su función. Por eso, es importante no colocar sobre ellas bicicletas, motos, carteles, mesas u otros objetos que interrumpan el recorrido.

Cuando una baldosa guía queda bloqueada, una persona puede perder la referencia que utiliza para orientarse o encontrarse con un obstáculo inesperado. En el caso de las baldosas de alerta, taparlas puede dificultar la detección de un cruce, un desnivel o un punto en el que es necesario detenerse.

Mantener despejadas estas superficies es una medida básica de accesibilidad. Respetar su recorrido permite que las personas ciegas o con baja visión puedan desplazarse con mayor autonomía y seguridad en los espacios públicos.