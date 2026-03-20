La educación media superior en México podría registrar cambios importantes en 2026, particularmente si avanza una propuesta enfocada en ajustar el número de materias que cursan los estudiantes. Las autoridades federales plantearon la posibilidad de revisar el modelo educativo vigente en las preparatorias públicas, con el fin de evaluar su funcionamiento y posibles mejoras. Conoce los detalles de esta posible medida y mantente al día con las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Uno de los debates más significativos es la disminución de la cantidad de asignaturas que rigen actualmente en este nivel educativo. El planteamiento fue mencionado durante la presentación del programa Bachillerato Nacional en El Salto, Jalisco, donde se destacó la necesidad de repensar el diseño curricular impulsado por la SEP como parte de los cambios previstos para 2026. El principal argumento es que una carga excesiva de materias puede traducirse en mayor presión académica para los estudiantes. A medida que aumentan las asignaturas, también lo hacen las tareas y actividades, lo que podría afectar el interés y la permanencia escolar de algunos jóvenes. Para avanzar en esta propuesta, se contempla una revisión del diseño curricular de las preparatorias, la cual estaría a cargo de especialistas en educación media superior. El objetivo es analizar si el número de materias puede reorganizarse para lograr un equilibrio entre aprendizaje y carga académica. Cabe destacar que la iniciativa toma en cuenta experiencias de otros sistemas educativos donde los estudiantes cursan menos asignaturas por semestre, lo que permite profundizar en los contenidos. Este enfoque podría servir como referencia para eventuales ajustes en México. Uno de los objetivos centrales es reducir la deserción y mejorar la experiencia educativa. Se considera que una menor carga de trabajo podría disminuir el estrés y la desmotivación, favoreciendo que más estudiantes concluyan el bachillerato. En este contexto, la SEP analiza posibles cambios que contribuyan a fortalecer el sistema educativo y responder a las necesidades de los jóvenes en los próximos años.