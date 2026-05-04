El calendario escolar en Florida ya definió una de las fechas más importantes para estudiantes y familias. En el distrito de Orange County Public Schools (OCPS) se confirmó el cierre del ciclo lectivo hacia fines de mayo, en coincidencia con un feriado federal que amplía el descanso. Esta organización del calendario genera un receso más extenso de lo habitual para alumnos de primaria y secundaria, ya que combina el último día de clases con el feriado del Memorial Day, que se celebra a nivel nacional. El cronograma oficial establece que el último día de clases será el 26 de mayo, dentro de la última semana del calendario académico. A su vez, el lunes 25 de mayo se conmemora el Memorial Day, lo que produce un corte inmediato en la continuidad de clases. Las claves del calendario educativo son claras y afectan directamente a las familias: Este esquema concentra en pocos días el cierre de actividades y el inicio del receso. La finalización del ciclo lectivo alcanza a todo el sistema público del distrito, sin distinción de niveles educativos. Esto implica que miles de estudiantes dejan de asistir a clases en la misma fecha. Las instituciones incluidas en este cierre son: El impacto es generalizado y marca el cierre completo del calendario escolar en el distrito de Orange County. Tras el último día de clases, el sistema educativo entra directamente en período de vacaciones. No hay jornadas adicionales ni actividades académicas posteriores dentro de esa semana. De esta manera, el calendario escolar en Florida queda completamente definido, con un cierre anticipado que, junto al feriado federal, establece un receso prolongado para estudiantes de primaria y secundaria.