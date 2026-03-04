La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer en el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 las fechas correspondientes a las vacaciones de Semana Santa, las cuales iniciarán antes para algunos alumnos en el país. En detalle, la SEP determinó que habrá adelanto de vacaciones por Semana Santa, aunque será únicamente para ciertos alumnos. Solo un estado en particular quedará fuera del beneficio debido a las actividades del Instituto de Educación. Con el fin de que estudiantes y familias puedan organizar mejor sus planes, estas son las fechas confirmadas, los casos en que el descanso se adelanta y los días inhábiles que restan del ciclo escolar. Según el calendario de la SEP, el periodo vacacional de Semana Santa 2026 comenzará formalmente el 30 de marzo. No obstante, los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) dejarán de asistir a clases desde el viernes 27 de marzo, debido a la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar (CTE), que se realiza el último viernes de cada mes. En prácticamente todas las entidades del país se aplicará este esquema, permitiendo a los alumnos iniciar su descanso un par de días antes de lo previsto originalmente. Sin embargo, hay una excepción. Los únicos estudiantes que no suspenderán actividades durante las vacaciones de Semana Santa serán los de educación básica en escuelas públicas de Aguascalientes. Esta modificación fue impulsada por el Instituto de Educación de Aguascalientes y posteriormente avalada por la SEP, con el objetivo de ajustar el calendario escolar al periodo de la Feria Nacional de San Marcos, uno de los eventos más importantes del estado. Tras el ajuste, las vacaciones en Aguascalientes quedarán de la siguiente manera: Además de Semana Santa, el calendario oficial contempla otras fechas sin actividades escolares en el país: De esta manera, el calendario escolar 2025-2026 ya establece con claridad los periodos de descanso y las fechas clave que restan en el ciclo.