El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, anunció la construcción de 130 ciberbachilleratos a lo largo de 2026 con el objetivo de ampliar el acceso a la educación media superior en México. El funcionario aseguró que este proyecto será un parteaguas para el sistema educativo del país, especialmente en las comunidades rurales donde no existen planteles cercanos, garantizando así una educación integral alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Delgado Carrillo precisó que los ciberbachilleratos forman parte de las 202 acciones que se ejecutarán este año para fortalecer la infraestructura de la Educación Media Superior en todo el territorio nacional. Más allá de su función académica, estos espacios se convertirán en centros comunitarios que impulsarán la educación, la cultura y el deporte, posicionándose como puntos de encuentro para el desarrollo local y la participación juvenil. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los 130 planteles se distribuirán en 102 municipios de la República Mexicana. Sin embargo, hasta el momento se desconoce en qué estados se ubicarán y cuáles serán los criterios para seleccionar los municipios participantes en este programa federal. Una de las prioridades del proyecto es edificar los planteles en zonas estratégicas que reduzcan los traslados largos y costosos, con la finalidad de que la educación no represente riesgos ni gastos excesivos para las familias mexicanas. En ese mismo sentido, este año también se construirán 20 nuevos bachilleratos tecnológicos y se ampliarán 52 más, lo que permitirá disponer de 65,400 espacios adicionales en beneficio de los estudiantes de nivel medio superior. Aunque la implementación de los ciberbachilleratos no implica abandonar las aulas por completo, el modelo está diseñado para responder a las realidades actuales, ya que combina el uso de la tecnología digital con acompañamiento académico presencial. Esto se traduce en flexibilidad, pertinencia y calidad educativa para los jóvenes mexicanos que habitan en regiones de difícil acceso. De acuerdo con la SEP, los ciberbachilleratos se distinguen del Telebachillerato en aspectos clave de infraestructura y contenido. En términos de instalaciones, contarán con aula de cómputo, un domo para actividades deportivas y espacios destinados a actividades culturales, elementos con los que el Telebachillerato no cuenta. En materia curricular, los ciberbachilleratos manejarán contenidos distintos porque ya están alineados al Marco Curricular Común (MCC), lo que garantiza una formación actualizada y homologada con los estándares nacionales de la educación media superior. Con estas características, el gobierno federal busca cerrar la brecha educativa que afecta a miles de jóvenes en zonas rurales y semiurbanas del país.