El Gobierno confirmó que habrá suspensión de clases en marzo, que afectará a miles de estudiantes mexicanos de forma directa. Se trata de un descanso adicional que tendrán los alumnos antes de las vacaciones de Semana Santa, por lo que resulta importante prestar atención al comunicado. Antes de que concluya el mes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó, mediante el calendario escolar 2025-2026, una suspensión de clases a nivel nacional, la cual se suma al puente de este fin de semana por el natalicio de Benito Juárez. Conoce los detalles de esta medida y evita inconvenientes con la asistencia a clases. Ten en cuenta el cronograma escolar de la SEP en México. La fecha señalada es el viernes 27 de marzo, correspondiente al último viernes del mes, día en que se lleva a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE). Este espacio tiene como propósito que el personal educativo analice la situación de cada plantel, intercambie ideas, estrategias, materiales y reflexiones, con el fin de tomar decisiones orientadas a mejorar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Previo a esa jornada, el calendario contempla cuatro días destinados al registro y comunicación de resultados de evaluación, tal como lo estableció la SEP antes del inicio del ciclo escolar el 1 de septiembre de 2025. El CTE consiste en sesiones de trabajo dirigidas a la educación básica —preescolar, primaria y secundaria— que se llevan a cabo antes del inicio del ciclo escolar y, posteriormente, el último viernes de cada mes. En estas reuniones participan el director del plantel y todo el personal docente, con el propósito de: De esta manera, buscan fortalecer los resultados educativos con la promoción de habilidades clave como lectura, escritura y matemáticas. Para lograrlo, es fundamental la participación y el compromiso de la comunidad escolar, lo que permite implementar acciones de manera efectiva. El periodo vacacional de Semana Santa para estudiantes de educación básica comenzará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril. El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril. Cabe destacar que durante ese mes no se contempla ninguna sesión del Consejo Técnico Escolar. La siguiente reunión del CTE después de las vacaciones será el viernes 29 de mayo. Ese mes también destaca por su extensión en el calendario, ya que abarca prácticamente seis semanas visibles, aunque en términos reales son cinco completas. Además, el 1 de mayo caerá en viernes y el último día del mes, en este 2026, coincidirá con domingo.