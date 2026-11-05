Parte del tesoro en oro y plata del Dorado de los Mares fue hallado en el 2007.

México es el mayor productor de plata del mundo, por delante de países como China, Perú, Rusia y Estados Unidos. Esto no es nuevo, ya que su historia ha estado marcada por la explotación de metales preciosos como el oro y la plata. Esta preciada materia prima fue extraída durante siglos y transportada en barcos interoceánicos.

Esto nos conecta con un famoso galeón inglés Merchant Royal, también conocido como “El Dorado de los Mares”, uno de los barcos más imponentes del siglo XVII y que hoy yace como pecio en las profundas aguas cercanas al puerto de Cornwall, Inglaterra. Pero no está solo: con él reposa un tesoro reconocido por el propio Gobierno de México, compuesto por lingotes de oro, barras de plata mexicanas y joyas.

“Tesoro de 100 mil lingotes de oro, 400 barras de plata mexicana y medio millón de piezas de joyería. Su valor se estima en 530 millones de dólares,” informa un artículo de la CONAGUA.

Así exploran los pecios en el fondo del mar. En el caso del Dorado de los mares, su hundimiento fue la combinación de varias consecuencias: fallas técnicas con la fuerza de la naturaleza. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El trágico final del gigante navío “El Dorado de los Mares”

Este poderoso barco, que parecía invencible, naufragó el 23 de septiembre de 1641 cerca de las costas del puerto conocido como Cornwall en Inglaterra. La Conagua lo describe como uno de los mejores barcos mercantes del siglo XVII.

Su trágico e inesperado final llegó de la mano de una poderosa tormenta que lo hundió junto con su cargamento y tesoro cuando se dirigía a Cádiz, España. El naufragio dejó como saldo 18 hombres muertos y otros 40 hombres y su capitán Limbrey vivos en medio de la nada tras haber salido del barco en botes salvavidas.

El Merchant Royal acumulaba años de desgaste en las Antillas: grietas severas en el casco, vías de agua críticas desde Cádiz y el fallo ininterrumpido de sus bombas mecánicas de achique. Todo esto, sumado a la furia del mar y la tormenta, marcó el destino del “Dorado de los Mares”.

Con estos lingores compartidos por el Gobierno de México, se ilustró el botín de oro que llevaba el Merchant Royal. Gobierno de México

Hallaron parte del tesoro del pecio “Dorado de los Mares”

El Gobierno de México agrega que hace casi 20 años una exploración al fondo del mar logró dar con parte del tesoro del Merchant Royal. Allí encontraron en el pecio unas 500 monedas de oro y plata.

Este hallazgo derivó en una disputa entre España e Inglaterra, ya que la historia no dejó en claro a quién le pertenecía el cargamento del galeón inglés, ya que según cuentan las páginas de historia, tras un incendio de un barco español destinado a llevar la carga, habría sido el capitán del Royal Merchant quien se ofreció a llevar la carga a cambio de dinero.

El galeón “El Dorado de los Mares” fue considerado uno de los navíos más poderosos de la historia y, a su vez, el tesoro que llevaba consigo marcó uno de los naufragios más valiosos e importantes.