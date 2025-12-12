En esta noticia Maratón Guadalupe-Reyes, BlackRock cree en Pemex, textiles y calzado en la mira de la ayuda del gobierno

Esta semana es probablemente la última del año con movimientos relevantes en el mundo de los negocios, finanzas y economía antes del bajón que se impone por la temporada decembrina.

En El Cronista queremos presentarte cada viernes un resumen de lo mejor que vimos en la semana que termina y la posibilidad que visites, o revisites, nuestra selección de mejores contenidos en la jornada que cerramos.

Así, desde el lunes (diciembre 8), estos son los artículos que elegimos para darte una buena idea de los temas más relevantes de los últimos días.

Aranceles a Asia protegerán 350 mil empleos nacionales: Ebrard

La iniciativa que aumenta los aranceles a algunos productos provenientes de Asia, que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión, permitirá proteger 350 mil empleos nacionales, aseguró el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

Al concluir la presentación del programa Crece tu Mipyme con pagos digitales, el funcionario mencionó que parte de la política industrial del país se relaciona con proteger sectores de la economía mexicana que enfrentan competencia desleal, por lo que el objetivo central es generar un piso parejo para algunos sectores de la industria nacional, particularmente el de vehículos automotores, textiles, muebles y juguetes.

Tres empresas se alistan para debutar en la BMV: así podrían mover al mercado en 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) prepara la llegada de tres nuevas emisoras al mercado de capitales mediante Ofertas Públicas Iniciales (OPI), adelantó Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras en el centro bursátil.

En reunión con medios de comunicación, el directivo señaló que, aunque aún no puede revelar los sectores a los que pertenecen, los listados están previstos para concretarse durante el primer trimestre de 2026.

El anuncio se alinea al despertar anunciado en agosto por Jorge Alegría, director general de la BMV, quien informó a analistas que esperaban incorporar tres empresas adicionales al mercado bursátil, además del debut de Fibra Next. En ese momento, entre las candidatas figuraban Aeroméxico y Esentia Energy, así como una emisora bajo la nueva figura simplificada; no obstante, estas dos últimas no lograron concretar su listado.

Conejo malo, negocio bueno | Boletaje de conciertos de Bad Bunny dejará más de 2,200 millones de pesos

La serie de ocho conciertos que esta semana arrancó Bad Bunny en el Estadio GNP de Ciudad de México estarían generando una derrama de MXN $2,262 millones, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

El Conejo Malo realiza su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y en México, cuya demanda de boletos rebasó los tres millones, pero al considerar el cupo oficial del Estadio GNP (65,000 aficionados) las ocho fechas representan 520 mil asistentes.

