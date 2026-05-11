El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Veracruz a las 20.58 horas este lunes, 11 de mayo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 40 km al suroeste de Sayula de Alemán, con una profundidad de 135.1 kilómetros, latitud de 17.554° y una longitud de -95.111°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Ciudad de México—Protección Civil recomendó hoy, ante sismos, mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir indicaciones oficiales.