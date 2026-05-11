Farmacias del Ahorro se está subiendo a la ola de la inteligencia artificial (IA) y busca transformar la experiencia de compra y atención al cliente al automatizar y rediseñar la operación. La cadena de farmacias con 35 años en el mercado busca innovar en sus procesos y liberar cerca de 100,000 horas de trabajo para que los equipos puedan enfocarse en proyectos de mayor impacto. Farmacias del Ahorro busca evolucionar hacia un servicio más ágil y personalizado con el uso de herramientas de Gemini Enterprise, una plataforma integral que se conecta a cada trabajador con la IA de Google a través de una interfaz de chat intuitiva. En un comunicado, Santos Arce, director ejecutivo de experiencia del cliente e innovación, explicó que esta evolución busca que los colaboradores trasciendan las tareas manuales para liderar proyectos de alto impacto. La adopción de inteligencia artificial será implementada en áreas como Recursos Humanos, Tecnologías de la Información, Marketing, experiencia de cliente y la gestión de su e-commerce. “Con el programa PotencIA, estamos poniendo en el centro la experiencia de nuestros clientes, tanto internos como externos. Hacia afuera, buscamos habilitar modelos personalizados que nos acerquen más a sus necesidades. Hacia adentro, el objetivo es potenciar la eficiencia y productividad (...). Se trata de una evolución en la que la tecnología y el talento humano se combinan”, mencionó Hernán Garza, Head of AI en Farmacias del Ahorro, en el mismo comunicado. Para asegurar un uso responsable y efectivo de la IA, la cadena de farmacias instauró un Consejo de IA. Este órgano de gobernanza cuenta con líderes de todas las unidades de negocio para supervisar la estrategia, medir resultados y asegurar que la adopción tecnológica responda a las prioridades de la empresa. Además, permitirá establecer métricas claras de retorno de inversión y control de riesgos en el uso de IA. Con este despliegue, Farmacias del Ahorro busca que la mayor parte de sus colaboradores use herramientas de inteligencia artificial en su trabajo diario hacia finales del 2026.