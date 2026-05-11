La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) autorizó la cesión de los derechos y obligaciones del contrato de administración de FIBRA Macquarie a favor de FIBRA Prologis, en un movimiento que la empresa consideró clave para concretar su oferta pública de adquisición y que, además, podría complicar propuestas rivales. La firma informó que la autorización permitió transferir el contrato de administración de Macquarie Asset Management México a Prologis Property México, administrador de FIBRA Prologis, como parte del acuerdo denominado Transaction and Covenant Agreement (TCA). FIBRA Prologis aseguró que la aprobación fue “evidencia adicional del plan de transición disciplinado, metódico y bien estructurado” que implementó para FIBRA Macquarie, con el objetivo de permitir “un cambio de administrador pronto y ordenado sin costos adicionales de sustitución o terminación”. La empresa también afirmó que, con base en información pública disponible, no tenía conocimiento de que alguna oferta alternativa hubiera “obtenido, o divulgado públicamente haber solicitado, una autorización equivalente de la CNA”. Según explicó, este tipo de autorizaciones requieren una solicitud conjunta entre comprador y objetivo de adquisición, por lo que cualquier otro oferente “enfrentaría, en opinión de FIBRA Prologis, obstáculos materiales para completar una transacción”. En ese contexto, la firma pidió a inversionistas y tenedores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) “considerar cuidadosamente si dichas propuestas son susceptibles de completarse en los términos representados”, particularmente aquellas que busquen evitar o minimizar pagos por remoción y terminación del administrador. La empresa agregó que persisten riesgos para concretar la operación, entre ellos condiciones económicas, cambios en mercados financieros, tasas de interés, disponibilidad de financiamiento y riesgos asociados a adquisiciones inmobiliarias