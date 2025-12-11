BlackRock saluda la labor del gobierno de respaldar la deuda de Pemex.

En esta noticia BlackRock con la mira en mercados emergentes

BlackRock, la mayor administradora de fondos a nivel mundial, no descarta invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex) pese a los altos niveles de endeudamiento, dijo a medios de comunicación José Luis Ortega, director general de Inversiones Activas de Renta Fija y Multiactivos del fondo en México.

En reunión por las “Perspectivas Globales 2026 del BlackRock Investment Institute (BII)”, el directivo explicó que uno de los elementos claves es el respaldo que el gobierno de México mantiene sobre la petrolera mexicana, misma que ha limitado el incremento de la prima de riesgo.

“Definitivamente en Black Rock siempre estamos abiertos a analizar emisiones de deuda y en las de Pemex son algo que vemos con particular interés” José Luis Ortega.

Ortega explicó que uno de los principales atractivos de la petrolera más endeudada del mundo es el spread o diferencial de tasas frente a la gubernamental, sumado al respaldo que el Gobierno de México mantiene.

“Nos deja tranquilos realmente en cuanto a la sostenibilidad y el pago del prepago de la deuda por parte de la petrolera”, explicó.

Ante la duda sobre si Pemex regresará al mercado bursátil a solicitar deuda, el estratega dijo que sí observan que la petrolera regresa a buscar recursos ante los altos niveles de financiamiento que requiere ya que, además, consideran que es “muy difícil” que la empresa sea autosustentable ante la baja producción y los precios menores.

“Ha ido bastante bien la labor del gobierno respaldando la deuda para que baje los costos de financiamiento de Pemex, están muy comprometidos”, dijo.

Ortega mencionó que dentro de sus preferencias se mantiene el mercado emergente, principalmente de países como México, Vietnam e India, resultado del beneficio comercial que presentan tras los riesgos arancelarios impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Otro elemento que favorece a la perspectiva de México es el papel que funge dentro del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC) del que esperan que la revisión resulte favorable.

“En México estamos optimistas de que se va a acabar dando una renegociación o una continuación del tratado con Estados Unidos y Canadá”, explico “No creemos que vaya a ser algo muy fácil (...) creemos que va a ser un proceso largo con altibajos”.

Otro elemento que juega a favor de los países emergentes es la “sobreponderación” que registra el mercado de deuda de largo plazo de Estados Unidos.

“Se mantiene el crecimiento que estamos viendo en 2025 con un dólar débil y una economía de Estados Unidos creciendo, y la Reserva Federal bajando tasas, sostiene realmente la inversión en mercados emergentes que deben mantenerse bien así como lo hemos visto este año”, comentó.