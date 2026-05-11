La industria automotriz parece ver la luz al final del túnel, después del sofocón del año pasado, pues la producción marcó su segundo mejor inicio desde que inició el registro histórico y también logró repuntar la exportación, debido a los mercados distintos a Estados Unidos. De acuerdo con Adriana Ramírez, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), entre enero y abril de 2026 se produjeron un millón 299 mil 157 unidades, lo que representó un incremento de 0.9% en comparación con 2025, así como el segundo mejor año para un periodo similar desde que se inició el registro, solo superado por el resultado de 2019. Además, en materia de exportaciones, el resultado fue positivo pues en el periodo de referencia se registró el envío al exterior de un millón 81 mil 948 unidades, un alza anual de 4.7%. Sin embargo, fue apenas el cuarto mejor año de la exportación desde que se tiene registro, aclaró la directiva en conferencia de prensa. Pese a que las exportaciones hacia Estados Unidos se mantienen con una baja anual de 2.3%, el resto de los mercados a los que envía México fueron los que impulsaron el resultado del primer cuatrimestre. Mercados como Canadá, Alemania, Brasil, Colombia Argentina y Australia registraron un crecimiento de doble dígito en las importaciones de autos desde México. Sin embargo, el mayor mercado es Estados Unidos, donde el país tiene una participación de 76% del mercado internacional de autos. México se ha enfrentado a barreras arancelarias desde el año pasado en materia automotriz, debido a las restricciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien exige incrementar el contenido regional para reducir las tarifas. En este sentido, Julio Galván, gerente de Estudios Económicos de la industria Nacional Automotriz (INA), mencionó que trabajan de la mano con la Secretaría de Economía para relocalizar la producción de autopartes para cumplir con las exigencias de contenido regional. “No todo va a ser de la noche a la mañana, hay muchos componentes que no se fabrican dentro de la región, sobre todo componentes electrónicos que se importan desde Asia, pero con el paso del tiempo hemos buscado la forma de emprender y trabajar con las empresas que ya están en el país para cumplir”, dijo el directivo. Además, confió en que en los próximos meses haya buenas noticias sobre los avances en este sentido. Marcas chinas representaron 17% del mercado mexicano En su participación, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autos (AMDA), aseguró que las marcas chinas en su conjunto representan aproximadamente 17% del mercado nacional de ventas de autos nuevos en el periodo enero-abril, casi dos puntos más que el año pasado. Este cálculo resulta superior al registrado por el Inegi, debido a que marcas como BYD y GAC no presentan sus resultados mensuales al organismo estadístico. La falta de registro de esas dos empresas representa una diferencia aproximada de 6 puntos porcentuales adicionales para las marcas chinas en el mercado mexicano.