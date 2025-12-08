En esta noticia ¿Compraste boletos y no te gustaron? Los puedes cancelar

Con suerte y recursos, seguro habrás sido uno de los poseedores de boletos para una de las ocho fechas que dará Bad Bunny en el Estadio GNP de Ciudad de México, una estancia que sólo por la venta de entradas (más de medio millón) generará unos MXN $2,262 millones, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Bad Bunny cantará en el SB LX.

El Conejo Malo realiza su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y en México, cuya demanda de boletos rebasó los tres millones, pero al considerar el cupo oficial del Estadio GNP (65,000 aficionados) las ocho fechas representan 520 mil asistentes.

Bad Bunny ha ganado presencia internacional y este año fue el artista más escuchado de Spotify a nivel mundial, superando a artistas como Taylor Swift, Drake o The Weekend.

Además, será el encargado del show de medio tiempo del SuperBowl LX, que se disputará en el Levi’s Stadium, la casa de los 49’ers de San Francisco.}

De acuerdo con la estimación Canaco-Servytur, el organismo empresarial, el consumo de alimentos y bebidas representarán una derrama adicional de MXN $550.3 millones y habrá otros MXN $416 millones del incremento en la ocupación hotelera, que podría alcanzar niveles de entre 80% y 90% en las zonas aledañas al recinto.

¿Compraste boletos y no te gustaron? Los puedes cancelar

Una de las innovaciones que intentó la gira de Bad Bunny fue la implementación de “La Casita”, un espacio específico para los asistentes al concierto.

Sin embargo, los cambios en los términos y condiciones de los boletos causaron molestia entre algunos de los asistentes.

Ocesa, empresa encargada de la venta de los boletos, aseguró que los usuarios de General A y Pitts pueden mantener sus entradas o cancelarlas y recibir el reembolso correspondiente.

“Sabemos que los cambios anunciados en la producción de los shows de la gira ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ de Bad Bunny pueden generar dudas, y queremos que sepan que lo más importante para nosotros es que cada fan viva la experiencia que desea junto a su artista favorito”, señaló la empresa en un comunicado.

El proceso de cancelación se debe realizar en la app de Ticketmaster, en el menú de ayuda.

¡Pero apúrate! porque la posibilidad de recibir un reembolso completo, que incluye el cargo por servicio, tiene como límite este 9 de diciembre, un día antes del primer concierto del Conejo Malo.