Grupo Aeroméxico, la aerolínea más grande del país, celebró el emblemático timbrazo en la Bolsa Mexicana de Valores tras su regreso al mercado bursátil, resultado de su recuperación y solidez financiera, de acuerdo con Andrés Conesa, director general de la empresa.

“Cerramos este 2025 escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestra querida aerolínea, listos para despegar hacia un futuro lleno de oportunidades” dijo el directivo en el piso de remates del centro bursátil mexicano.

El pasado 6 de noviembre, la aerolínea mexicana volvió a la BMV –tras su salida en 2022 por problemas financieros que la llevaron a la bancarrota- y además, ingresó a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Desde su oferta pública global mixta, las acciones de Aeroméxico, con clave de pizarra AERO, muestran un ligero aumento de 0.94% en el centro bursátil local; mientras que en el Wall Street, los títulos muestran un balance positivo de 1.89%, de acuerdo con datos de Investing.

Los recursos recaudados serán utilizados para propósitos corporativos generales, los cuales pueden incluir pagos relacionados con la ampliación y mantenimiento de su flota, así como inversiones en infraestructura destinada a la experiencia del cliente.

“Esta colocación histórica reafirma la confianza en el mercado bursátil mexicano y en la solidez de la infraestructura de la Bolsa Mexicana de Valores”, dijo Marcos Martínez Gavica, presidente de Grupo BMV.

Cortesía

Al evento, celebrado en el piso de remates del centro bursátil, estuvo presente el director general de la BMV, Jorge Alegría, Ángel Cabrera Mendoza, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y directivos de Aeroméxico.

El regreso de la empresa al mercado bursátil ha sido de los debuts más esperados en el último año. Desde noviembre de 2024, la emisora entregó documentos para su listado a la BMV; sin embargo, fueron retrasados por las condiciones de mercado.

Aeroméxico se ha visto afectada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) que buscaba poner fin a la alianza entre la aerolínea mexicana y Delta; sin embargo, en noviembre, ambas aerolíneas solicitaron a tribunales estadounidenses frenar temporalmente este fin.