El capítulo laboral del T-MEC muestra avances en México, pero aún enfrenta retos significativos en su implementación y resultados, según un nuevo documento de trabajo del Baker Institute for Public Policy. El análisis, elaborado por el académico Rolando Javier Salinas García, examina el impacto de la reforma laboral mexicana de 2019 y los mecanismos incorporados en el tratado comercial, particularmente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (RRLM, por sus siglas en inglés), diseñado para atender violaciones a derechos laborales en instalaciones específicas. El estudio concluye que, si bien se han registrado progresos en la promoción de la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica, estos avances son “parciales y desiguales”. Persisten desafíos estructurales, incluyendo debilidades institucionales, cumplimiento irregular de las nuevas disposiciones y la continuidad de prácticas heredadas del antiguo modelo laboral. Uno de los puntos centrales del documento es que la brecha salarial entre México y Estados Unidos sigue siendo un factor clave de tensión. El capítulo laboral del T-MEC busca elevar estándares sin erosionar la competitividad mexicana, pero el ajuste ha sido más lento de lo esperado. El RRLM, considerado una de las innovaciones más relevantes del tratado, ha demostrado eficacia en algunos casos al presionar cambios en empresas específicas. No obstante, también ha generado fricciones en torno a la soberanía y el alcance de la intervención externa en asuntos laborales nacionales. De cara a la revisión del T-MEC prevista para 2026, Salinas plantea que existe una oportunidad para fortalecer los mecanismos de cumplimiento y consolidar los avances. El reto, advierte, será traducir las reformas legales en mejoras tangibles para los trabajadores, al tiempo que se mantiene el atractivo de México como destino de inversión. El desempeño del capítulo laboral será un tema central en la agenda trilateral. La imposición de una cuota compensatoria preliminar al PVC proveniente de Estados Unidos amenaza con encarecer costos y reconfigurar la cadena productiva del plástico en México, en un momento de alta presión global sobre las materias primas. La medida impacta directamente a un ecosistema de 340 empresas transformadoras que generan más de 60 mil empleos directos y alrededor de 200 mil indirectos, al elevar en más de 70% el costo de la resina termoplástica, insumo clave para industrias como la construcción, automotriz, eléctrica y médica. El ajuste llega en un contexto adverso. El sector ya enfrenta un déficit en el abasto de insumos y un incremento superior a 30% en precios internacionales, impulsado por el encarecimiento del petróleo tras las tensiones en Medio Oriente. A ello se suma un repunte reciente: entre febrero y marzo de 2026, el precio global del PVC aumentó hasta 20%, 14% por encima del nivel observado en el mismo periodo de 2024. México consume más de 650 mil toneladas anuales de esta resina, pero su producción local ha caído 4.7% en los últimos años, mientras la demanda crece a un ritmo promedio de 4.5%. Esta brecha estructural incrementa la dependencia de importaciones y amplifica el impacto de medidas como la cuota. Especialistas del sector advierten que el encarecimiento del insumo podría trasladarse a precios finales o, en el peor de los casos, provocar la pérdida de competitividad de fabricantes nacionales frente a productos terminados importados, particularmente desde Asia. El riesgo no es menor. Un aumento en la entrada de mercancías transformadas podría desplazar producción local, presionar márgenes y comprometer la viabilidad de algunas empresas. En ese escenario, el impacto trascendería al empleo y a múltiples cadenas de suministro. Más allá del PVC, lo que está en juego es la estabilidad de sectores industriales estratégicos que dependen de este material. La suiza Givaudan acelera su apuesta por México con una inversión superior a u$s 160 millones, equivalente a más de MXN $2,700 millones, para expandir su complejo industrial en Pedro Escobedo, Querétaro, consolidando al país como eje de su estrategia en América Latina. El proyecto incluye la ampliación de su planta de ingredientes para fragancias, ya en operación, y la construcción de una nueva fábrica que alcanzará una capacidad de hasta 25,000 toneladas anuales hacia 2029. La inversión forma parte de una tendencia más amplia de relocalización industrial, donde empresas globales buscan acercar producción a sus mercados. En este caso, Givaudan apuesta por reducir tiempos de entrega, fortalecer cadenas de suministro y responder con mayor agilidad a la demanda regional. A nivel local, los proyectos —identificados como Sol V y Frida— suman más de 3,000 millones de pesos y refuerzan el posicionamiento de Querétaro como polo industrial avanzado, con impacto en empleo especializado y cadenas de valor. Durante el anuncio, el gobernador Mauricio Kuri subrayó el papel del estado como socio estratégico para la inversión extranjera. “Aquí los agradecidos somos nosotros que confían en Querétaro. Y cuenten con nosotros en todo lo que se ofrezca, como un socio para que les vaya bien”, afirmó. El movimiento también refleja la creciente relevancia de México en industrias de mayor valor agregado, como fragancias, ingredientes activos y química especializada, más allá del tradicional enfoque manufacturero. Para Givaudan, el sitio de Pedro Escobedo se ha convertido en un nodo clave dentro de su red global, no solo por su capacidad productiva, sino por su cercanía con mercados de alto crecimiento en América Latina.