Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, (Sofomes), empresas financieras que otorgan créditos para autos, consumo, empresas e hipotecas, redujeron sus ganancias durante marzo de 2026, en medio de un entorno económico de menor crecimiento y mayores presiones para el sector financiero. Datos del portafolio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) mostraron que las utilidades netas de estas entidades se ubicaron en MXN $2,959 millones en marzo de 2026, una caída de 14.4% frente a los 3,457 millones de pesos reportados en el mismo mes del año pasado. Entre las Sofomes con mayores ganancias destacó GM Financial, con utilidades por MXN $807 millones, seguida de Sofom Inbursa, con 424 millones; Cetelem, con 274 millones; Foro Credit, con 236 millones, y Element Fleet, con 226 millones. En contraste, algunas entidades reportaron utilidades marginales. Entre ellas figuró Mifel, cuya Sofom obtuvo apenas MXN$ 1 millón de ganancias en marzo. También estuvieron Consupago e Invex Consumo, ambas con utilidades de 2 millones. Asimismo, algunas Sofomes registraron pérdidas durante el periodo. Fin Útil reportó números rojos por MXN$ 13 millones; ION Financiera, por 8 millones, y Metrofinanciera encabezó las pérdidas con 226 millones . En cuanto al tamaño del sector, los activos totales de las Sofomes ascendieron a MXN$ 541,520 millones en marzo de 2026. En el caso de las Sofomes que no consolidan con bancos, los activos alcanzaron 334,287 millones , frente a los 275,488 millones reportados un año antes. Uno de los casos que más llamó la atención dentro de los datos del sector fue el de Mifel. Mientras su Sofom reportó una utilidad de apenas MXN$ 1 millón en marzo, el grupo financiero atraviesa semanas de fuerte optimismo entre inversionistas. La diferencia entre ambos momentos refleja cómo el mercado parece estar apostando más por el potencial de crecimiento del banco que por los resultados actuales de su brazo financiero no bancario. Ante esto, el periódico El Financiero reportó en la columna de Jeanette Leyva que la emisión de obligaciones subordinadas Tier 1 de la institución, por u$s 300 millones, habría despertado una demanda superior a la esperada entre inversionistas. La operación permitiría a la institución presidida por Daniel Becker fortalecer su base de capital a niveles cercanos al 24%, en momentos en que el mercado enfrenta dudas sobre el crecimiento económico, la incertidumbre alrededor del T-MEC y los problemas de inseguridad en el país. Así, mientras las utilidades de su Sofom todavía lucen rezagadas frente a otros jugadores del sector, el mercado parece estar comprando la expectativa de una nueva etapa de expansión para Mifel.