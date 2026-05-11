Poner una moneda sobre el router para mejorar la señal de internet se convirtió en uno de los trucos caseros más populares en redes sociales. Quienes defienden este método afirman que la pieza funciona como un reflector capaz de orientar mejor la conexión hacia ciertas áreas de la casa y reducir la pérdida de cobertura. El router, encargado de distribuir la señal WiFi dentro del hogar, puede verse afectado por factores como la ubicación, obstáculos físicos o interferencias de otros aparatos electrónicos. A partir de esto surgió la idea de poner una moneda encima del equipo, bajo la creencia de que el metal ayudaría a redirigir o potenciar las ondas de señal. Sin embargo, expertos en telecomunicaciones explican que este truco no tiene fundamento científico, incluso teniendo en cuenta que los metales interactúan con las ondas electromagnéticas y esto podría acabar con el problema. La realidad es que los objetos metálicos provocan el efecto contrario: pueden bloquear, dispersar o alterar la señal WiFi, disminuyendo la calidad de la conexión. Esto ocurre porque las ondas inalámbricas necesitan un entorno libre de obstáculos para propagarse de forma correcta. Además, colocar monedas u otros objetos sobre el router puede afectar la ventilación del aparato. Estos equipos generan calor constantemente y requieren disiparlo de forma adecuada. Si las salidas de aire se obstruyen, el dispositivo puede: Frente a esto, los especialistas recomiendan medidas que sí ayudan a optimizar el WiFi. Una de las principales es colocar el router en un sitio céntrico y elevado para distribuir mejor la señal. También es importante evitar espacios cerrados o rodeados de paredes gruesas. Reducir interferencias es otro punto clave. Aparatos como microondas, televisores o dispositivos inalámbricos pueden afectar la conexión si están demasiado cerca del router. Mantener cierta distancia entre ellos favorece una señal más estable. También se recomienda: En casas grandes o con varias habitaciones, los repetidores o amplificadores de señal representan una alternativa mucho más efectiva para extender la cobertura del internet.