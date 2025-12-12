En esta noticia Deuda de corto plazo domina en la BMV

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) prepara la llegada de tres nuevas emisoras al mercado de capitales mediante Ofertas Públicas Iniciales (OPI), adelantó Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras en el centro bursátil.

En reunión con medios de comunicación, el directivo señaló que, aunque aún no puede revelar los sectores a los que pertenecen, los listados están previstos para concretarse durante el primer trimestre de 2026.

“Tenemos hoy de manera confidencial tres trámites más que ya tenemos, que podrán ir evolucionando en completar la documentación, avanzar en los procesos y que probablemente la que estamos viendo hace el primer trimestre del año” Juan Manuel Olivo.

El anuncio se alinea al despertar anunciado en agosto por Jorge Alegría, director general de la BMV, quien informó a analistas que esperaban incorporar tres empresas adicionales al mercado bursátil, además del debut de Fibra Next. En ese momento, entre las candidatas figuraban Aeroméxico y Esentia Energy, así como una emisora bajo la nueva figura simplificada; no obstante, estas dos últimas no lograron concretar su listado.

Este año, la BMV puso fin a una racha de ocho años sin nuevos debuts en el mercado accionario, impulsada por la llegada de Esentia Energy —dedicada al transporte de gas natural— tras una colocación por MXN $11,592 millones.

A ello se sumó el esperado regreso de Grupo Aeroméxico mediante una oferta pública global mixta en la BMV y en Wall Street. También se reincorporaron valores como Grupo Nutrisa —controladora de Nutrisa y Cielito Querido Café— tras una década fuera del mercado, y Controladora Alpek.

En el sector de los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras), debutó Fibra Next, el vehículo industrial de Fibra Uno, con una oferta inicial de MXN $8,000 millones de y un follow-on posterior que elevó el monto total a 15,342 millones.

Deuda de corto plazo domina en la BMV

De acuerdo con datos de la BMV, el mercado se mantuvo dominado por emisiones de deuda, que representaron 84% del financiamiento total, mientras que el 16% correspondió a capitales.

Las emisiones de deuda de largo plazo mostraron mayor dinamismo en el cuarto trimestre, con colocaciones por MXN $88,588 millones, un avance de 32.10% frente a los 67,060 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, el mayor apetito corporativo se concentró en deuda de corto plazo, que alcanzó 358,519 millones de pesos —estimado a diciembre— equivalentes al 57% del total y a un crecimiento de 19% anual.

El restante 43% provino de 94 emisiones de largo plazo por MXN $273,491 millones, cifra que representa una baja de 5% respecto al año previo.