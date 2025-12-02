El sector energético mexicano proyecta un ciclo favorable para Esentia Energy. Con esa expectativa, Daniel Bustos, director general de la empresa de infraestructura midstream, sostiene que invertirán u$s 680 millones en los próximos cinco años, un plan que permitirá incrementar en 50% la capacidad de transporte de gas hacia 2030.

El directivo de la nueva emisora de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) explicó que existen múltiples oportunidades de inversión en el país, particularmente en infraestructura asociada a centros de datos.

“Es simplemente un punto de data centers que no es demasiado conocido. México en términos de intensidad de capacidad de data centers por persona está a la mitad del nivel en Latinoamérica, no comparando con Estados Unidos”, dijo.

Bustos añadió que la creciente demanda por manejo de información dentro del país también está impulsando la expansión del sector. “Las empresas privadas, instituciones necesitan más información manejada dentro del país y estamos viendo ese input”, comentó.

Un plan de expansión en tres fases

De acuerdo con una presentación a inversionistas con fecha de noviembre, su multimillonaria inversión se ejecutará en tres etapas:

Fase 1: aumento de 146 MMPC/d , con 91.5 mdd .

Fase 2: expansión de 296 MMPC/d , con 205.5 mdd .

Fase 3: construcción de 219 MMPC/d, con 383 mdd, prevista para completarse hacia el cuarto trimestre de 2030.

“Estimamos incrementar el 50% el transporte de gas entre hoy y el 2030 (...) Nuestras ventas de gas a privados esperamos que se van a más que cuadruplicar para el 2030” detalló Bustos.

Golpe a Esentia Energy por sequía de OPIs

El debut bursátil de Esentia Energy se concretó a MXN $45 por acción, por debajo del estimado promedio de MXN $61 considerado inicialmente. Para Bustos, el recorte responde a la volatilidad del mercado y a la falta de emisiones en los últimos años.

“En ofertas públicas iniciales, sobre todo cuando el mercado no ha tenido mucha actividad por mucho tiempo, es un poco difícil identificar el precio al que se va a salir”, afirmó.

Aun así, la empresa destacó una demanda sólida, impulsada sobre todo por inversionistas internacionales. Según el prospecto, 68% de los títulos quedó en manos de inversionistas extranjeros, mientras que el 32% fue absorbido por participantes locales, aún dentro del periodo de 30 días para venta adicional.

Partners Group, accionista controlador, incrementó su participación durante la colocación. De acuerdo con estimaciones del directivo, el grupo quedó con alrededor del 75% del capital.

“Las Afores tuvieron una participación importante, hemos tenido mucha inversión de otros actores privados que normalmente no tienden a participar”, añadió.

Esentia Energy celebró el timbrazo este martes, marcando la primera OPI en el mercado mexicano en ocho años, desde la salida de Grupo México Transportes. La ceremonia contó con la participación de Marcos Martínez Gavica, presidente del Grupo BMV; Jorge Alegría, CEO de la BMV; Luis Téllez y José Luis Uriegas, ambos miembros del Comité de Administración de la empresa.