Los pasaportes ya no son simples libretas de viaje. En los últimos años, estos documentos incorporaron tecnología biométrica capaz de almacenar información personal mediante chips electrónicos invisibles a simple vista. En medio de ese avance tecnológico, comenzó a viralizarse entre viajeros frecuentes una práctica tan extraña como llamativa: envolver el pasaporte en papel aluminio antes de salir de viaje. Aunque para muchos parece un truco improvisado, detrás de esta recomendación existe una explicación relacionada con la seguridad digital. Especialistas en tecnología RFID y protección de datos explican que los pasaportes electrónicos pueden quedar expuestos a ciertos riesgos invisibles en lugares concurridos. Por eso, algunas personas buscan métodos caseros para bloquear posibles accesos no autorizados. Los pasaportes biométricos incorporan un chip RFID (Identificación por Radiofrecuencia). Este sistema permite agilizar controles migratorios y almacenar información del viajero. Dentro del chip pueden guardarse distintos datos personales: El problema es que esta tecnología también puede abrir la puerta a intentos de lectura no autorizada mediante dispositivos electrónicos cercanos. Por esa razón, algunos viajeros comenzaron a utilizar papel aluminio como una barrera física para impedir que las señales lleguen hasta el chip. El riesgo que preocupa a especialistas se conoce como “skimming digital”. Se trata de una técnica utilizada para intentar extraer información de dispositivos con RFID sin necesidad de contacto físico. El método consiste en: Aunque no se trata de un delito masivo ni frecuente, expertos en seguridad digital señalan que es una vulnerabilidad técnicamente posible en espacios con mucha circulación de personas. Según especialistas, los pasaportes modernos incorporan medidas de protección adicionales, pero ningún sistema es completamente infalible. La explicación detrás de este método está vinculada con un principio físico conocido como “Jaula de Faraday”. Cuando el pasaporte queda envuelto en aluminio, el material metálico actúa como una barrera conductora que bloquea las ondas electromagnéticas externas. En términos simples, esto provoca que el chip RFID quede aislado y no pueda ser leído fácilmente por dispositivos cercanos. El papel aluminio funciona porque: Por eso, muchas personas consideran esta técnica como una solución rápida y económica para reforzar la privacidad durante los viajes.