En esta noticia Industriales también respaldan

Diversos organismos empresariales expresaron su apoyo a la iniciativa del Congreso de la Unión que avala el incremento de aranceles a miles de productos provenientes de diversos países asiáticos, como China, India, Indonesia, Corea del Sur y Vietnam.

El Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LGIE) que incrementa los aranceles a miles de productos provenientes de Asia a tarifas que van de 15% a 50%.

Los productos que recibieron un incremento en las tarifas arancelarias son considerados anticompetitivos y solo representan 8% del comercio exterior de México.

Los representantes del sector acerero, los industriales, la industria automotriz y el ramo textil coinciden en que la medida permitirá dar solidez a los distintos sectores productivos del país.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el incremento de los aranceles permitirá poner un “piso parejo” y proteger al menos 350 mil empleos de la industria mexicana, al evitar prácticas anticompetitivas que dañan al mercado mexicano.

Cortesía/Economía

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (Canacero), expresó que ante las prácticas anticompetitivas del acero chino, las exportaciones del sector hacia Estados Unidos cayeron 50% a mínimos históricos.

“Estos aranceles representan un avance fundamental para hacer frente a la crisis que enfrenta el sector, al ser una herramienta que fortalece la producción nacional, promueve la sustitución de importaciones e impulsa el contenido nacional, objetivos estratégicos trazados en el Plan México”, señala el organismo que lidera Víctor M. Cairo.

Industriales también respaldan

Por separado, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señaló que las reformas aprobadas reflejan una política industrial coherente con las necesidades del país, que permitirán consolidar las cadenas productivas clave y promover un mayor contenido nacional en sectores estratégicos.

Además, la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) recordó que a partir de las “prácticas desleales”, el sector ha enfrentado 11 trimestres consecutivos de caídas en su PIB manufacturero.

“El ajuste arancelario es una herramienta necesaria para contener la pérdida de empleos, promover la sustitución competitiva de importaciones y fortalecer el contenido nacional”, señalan los textileros.

Finalmente, el sector automotriz, representado por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), destacó que el cambio legislativo permitirá fortalecer la producción nacional y evitar distorsiones en el mercado, mediante condiciones de competencia efectiva.

El sector automotriz ha enfrentado la llegada de al menos 20 marcas de autos provenientes de China que actualmente representan más de 10% del mercado de autos nuevos.