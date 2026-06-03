México abrió oficialmente la Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2026, un programa mediante el cual estudiantes de más de 170 países podrán acceder a apoyos económicos para cursar estudios e investigaciones en instituciones mexicanas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), informó que las postulaciones estarán abiertas hasta el 22 de junio de 2026, mientras que los resultados se darán a conocer entre el 6 y el 10 de julio.

¿Qué beneficios ofrecen las becas para estudiar en México?

El objetivo de la convocatoria es “contribuir al desarrollo de capital humano de alto nivel académico, mediante el otorgamiento de becas de formación en programas presenciales de tiempo completo”.

Entre los principales beneficios que recibirán las personas seleccionadas se encuentran:

Apoyo mensual de hasta 14,264.88 pesos para maestrías y programas de movilidad.

Apoyo mensual de hasta 17,831.10 pesos para estancias de investigación doctoral y posdoctoral.

Pago de inscripción y colegiatura, sujeto a las condiciones de cada institución.

Seguro médico mediante el IMSS.

Exención del costo de la visa mexicana.

Transportación aérea internacional y apoyo para traslados nacionales en determinados casos.

La convocatoria cuenta con la participación de 90 Instituciones de Educación Superior mexicanas, cuyos programas académicos están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados, fortaleciendo la cooperación educativa y científica internacional.

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 25 de mayo 2026. Saúl López Escorcia /Presidenc

¿Quiénes pueden solicitar estas becas?

La convocatoria está dirigida a personas extranjeras interesadas en realizar estudios de movilidad académica, maestría, investigación doctoral o posdoctoral en México. Las solicitudes deben presentarse a través del Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCA).

Entre los requisitos principales destacan:

Contar con pasaporte vigente.

Presentar carta de aceptación de una institución mexicana participante.

Acreditar excelencia académica.

Entregar la documentación requerida dentro del plazo establecido.

En algunos casos, demostrar dominio del idioma español o del idioma en que se impartirán los estudios.

Graduados

La AMEXCID destacó que estas becas forman parte de la estrategia de México para fortalecer la cooperación internacional y la formación de talento global.

Además, recordó que la aceptación en una universidad mexicana “no garantiza el otorgamiento de una beca por parte del Gobierno Mexicano”, ya que la decisión final corresponde exclusivamente al Gobierno de México.