Mientras la segunda mitad del ciclo lectivo 2025-2026 transita conforme estableció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su calendario académico, los padres de algunos alumnos del país se encuentran con el foco de atención posicionado en uno de los trámites más importantes: la preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Quiénes deben hacer el trámite de preinscripción al ciclo escolar 2026-2027?

La SEP anunció en los últimos días que se abrió la convocatoria para padres de familia y personas tutoras que deban llevar adelante el trámite de preinscripción de sus hijos para el ciclo escolar 2026–2027.

Confirmado por la SEP: se abre la convocatoria para la preinscripción al ciclo escolar 2026-2027. (Foto: Archivo).

El llamado aplica a quienes tengan un hijo o hija próximo a ingresar a los siguientes niveles:

Educación especial.

Preescolar.

Primero de primaria.

Primero de secundaria, en escuelas públicas de la Ciudad de México (CDMX).

Cabe destacar que este proceso se realiza en línea, a través de la página oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

La gestión estará vigente desde el martes 13 de enero hasta el 27 de febrero de 2026 . Según precisó el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, el esquema bajo el cual se podrá realizar este trámite se organizará en función de la letra inicial del primer apellido.

¿Qué documentos necesitan los padres para preinscribir a sus hijos?

Los padres deberán prestar especial atención a los requisitos necesarios que deben reunir para realizar de manera efectiva la preinscripción al ciclo lectivo 2026-2027.

2º y 3º de preescolar (general y CAM)

Edad (4 años cumplidos para 2º y 5 años cumplidos para 3º, en ambos casos, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.¹

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) en primero o segundo grado de preescolar al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con su CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

¿Cuáles son los documentos que deben presentar los padres para preinscribir a sus alumnos? (Foto: Archivo)

1º de primaria (general y CAM)

Edad (6 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026).

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia.¹

En caso de tener hermana(s) o hermano(s) participando en el mismo proceso, o inscrito(s) entre el primero y quinto grado de primaria al momento de realizar su preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, contar con la CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

1º de secundaria