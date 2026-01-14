La Secretaría de Educación Pública (SEP) oficializó que el viernes 30 de enero no habrá clases en escuelas de educación básica en todo el país.

Por qué no habrá clases el 30 de enero

La suspensión se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una jornada administrativa reservada para capacitación y planeación docente.

Cancelan las clases el 30 de enero y habrá fin de largo para alumnos.

Combinado con el traslado del festivo por el Día de la Constitución, los estudiantes disfrutarán de cuatro días consecutivos de descanso.

Confirman puente para estudiantes de preescolar, primaria, y secundaria

El puente largo iniciará el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero, cuando se conmemora la Constitución Mexicana de 1917. Este receso beneficiará a millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el territorio nacional. Las familias mexicanas podrán aprovechar el fin de semana extendido para viajes cortos o actividades recreativas.

Calendario completo de descansos en 2026

El ciclo escolar 2025-2026 contempla múltiples suspensiones por Consejos Técnicos y festividades nacionales distribuidas estratégicamente durante el semestre. El 27 de febrero habrá otro CTE, seguido por una suspensión el 16 de marzo por conmemoración nacional. Las vacaciones de Semana Santa abarcarán del 30 de marzo al 10 de abril, ofreciendo once días consecutivos de descanso.

Mayo concentrará tres días sin clases:

1 de mayo por el Día del Trabajo

5 de mayo por la Batalla de Puebla

15 de mayo por el Día de la Maestra y el Maestro.

Los últimos Consejos Técnicos del semestre están programados para el 29 de mayo y 26 de junio. El calendario oficial establece 185 días efectivos de clase para educación básica.

La SEP suspende las clases el 30 de enero

Con este mapa de descansos claramente definido, las familias mexicanas pueden planificar con anticipación actividades, viajes y cuidados alternos para sus hijos. La distribución estratégica de pausas busca equilibrar el rendimiento académico con el descanso necesario para estudiantes y docentes, contribuyendo a un ambiente educativo más saludable y productivo durante todo el ciclo escolar.