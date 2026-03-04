Durante 2026, la baja penetración de los servicios financieros y el alto uso de efectivo en el país consolidaron a México como una de las mayores oportunidades de inversión para el sector fintech, aseguró Pedro Rivas, Director General de Mercado Pago México, al destacar que la economía mexicana es de las más grandes y al mismo tiempo de las más subatendidas en materia financiera. “Creo que hay pocas oportunidades en todo el mundo en donde te encuentras una economía del tamaño de la mexicana con un uso del efectivo tan grande. La capacidad que tengamos como industria para convertir todas esas transacciones en digitales es una oportunidad enorme”, afirmó en entrevista con El Cronista. Rumbo a la Convención Bancaria 89, el directivo subrayó que esta combinación, mercado amplio, baja bancarización y alta dependencia del efectivo explica por qué la compañía continuará destinando recursos para expandir su infraestructura, productos y base de usuarios en el país. Como parte de esa estrategia, Mercado Pago superó el millón de terminales punto de venta activas en México, lo que colocó a la empresa cerca del total que reportó el gremio bancario hace un año. “Anunciamos hace unos meses que ya llegamos a más de un millón de terminales punto de venta activas en este país. Hace un año, en la ABM, se anunció que entre todo el gremio de los bancos tenían 1.4 millones. Entonces ya estamos una sola compañía llegándole un poco a los talones al total de la suma de todos los bancos en su conjunto”, sostuvo. Esta expansión, explicó, permitió ampliar la aceptación de pagos con tarjeta en pequeños comercios y fortalecer la infraestructura para turistas y consumidores digitales rumbo a eventos de alto impacto como el Mundial. La apuesta por México también se reflejó en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Rivas detalló que la plataforma ya financió a más de 40 mil pymes y otorgó más de dos millones de créditos. “Mercado Pago viene financiando pymes desde hace mucho tiempo. Ya tenemos más de 40 mil pymes a las que hemos financiado y hemos dado más de dos millones de créditos. La mayor parte de esas pymes tuvieron con nosotros su primer crédito formal”, señaló. Además del crédito, la compañía colocó más de un millón de terminales en manos de pequeños negocios, lo que, dijo, ayudó a integrarlos a la economía formal y a digitalizar sus operaciones. En paralelo, la empresa avanzó en su proceso para obtener una licencia bancaria en México. Actualmente se encuentra entre la etapa de solicitud y el eventual otorgamiento por parte del regulador. “Estamos entre el proceso de la solicitud y la licencia bancaria, todavía no tenemos la licencia bancaria. Tenemos un va y ven con el regulador, que está revisando toda la documentación. Creemos que estamos mucho más cerca de lo que estábamos cuando arrancamos este proceso”, señaló. Rivas precisó que, aun cuando se obtenga la autorización, todavía deberá cumplirse una fase adicional antes de iniciar operaciones formales como banco. El directivo aseguró que, pese a la incertidumbre geopolítica y a los episodios de menor dinamismo económico, México siguió siendo un mercado atractivo para invertir, tanto por su tamaño como por su potencial de crecimiento. “Si juntas que la penetración de los productos que ofrecemos es baja y hay una oportunidad enorme con el potencial que tiene México, independientemente del rezago que tiene, entonces convierte a México en una opción increíblemente viable para invertir”, afirmó. Añadió que la meta de la compañía es convertirse en el banco digital número uno del país, aunque subrayó que actualmente no cuenta con licencia bancaria. “Pretendemos ser el banco digital número uno en el país, hacia allá estamos construyendo”, concluyó.