A 100 días de que comience a rodar el balón en el partido inaugural del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional la copa que la FIFA entregará al ganador del torneo que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Ante el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat, empresa que patrocina una gira para presentar la Copa en los países y ciudades sede del mundial, Sheinbaum levantó una réplica de la copa que le envió el presidente de FIFA, Gianni Infantino. Previamente, la presidenta dijo a los periodistas en Palacio Nacional que solamente los campeones del mundo pueden tocar el trofeo original con sus propias manos. Balat dijo que la copa ya estuvo en Guadalajara, otra de las sedes del Mundial 2026, y que ha estado recientemente en el ojo del huracán por la violencia en Jalisco a raíz de la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. El ejecutivo detalló que la copa visitará otros 20 estados, incluyendo Nuevo León, donde se ubica el Estadio BBVA, la tercera sede del Mundial. Coca-Cola Company ha estado recientemente en diversos eventos con la presidenta Sheinbaum como parte de sus celebraciones de 100 años de presencia en México. La semana pasada (26 de febrero), el propio presidente de Coca-Cola a nivel global, Henrique Braun, visitó a Sheinbaum en sus oficinas de Palacio Nacional para anunciar que la empresa tiene un plan de inversiones de u$s 6,000 millones en los próximos años. En la conferencia de prensa de este martes, Balat dijo que el siglo de presencia de la empresa original de Atlanta, Georgia, se debe “al trabajo, la pasión y la confianza de millones de mexicanas y mexicanos”. Durante la presentación de la Copa, estuvo José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto, uno de los jugadores brasileños más reconocidos y campeón del mundo con Brasil en el Mundial 1994 en Estados Unidos. En la conferencia, Balat, entregó a Sheinbaum 25 boletos para los partidos de la Selección Mexicana que serán entregados a los ganadores del Mundial Social que está organizando el gobierno.